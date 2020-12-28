«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 28 декабря 2020 года. За минувшие сутки статистика коронавирусной пандемии города на Неве не продемонстрировала видимых изменений: суточная заболеваемость в регионе составила 3761 и дошла до 227 097.Выздоровело на утро 28 декабря с начала пандемии уже 136 239 петербуржцев, из которых 3128 пациентов выписали за прошедшие сутки. Количество тех, кто не смог выстоять в схватке с вирусом, держится на прежнем уровне: минувшие 24 часа принесли нам еще 74 смерти от «ковида», в результате общее число погибших от инфекции петербуржцев составило 7378.Активное тестирование продолжается: за сутки на «ковид» обследовали 37 890 человек. Под медицинским наблюдением находится 948 человек: 443 – контактные, 505 – на самоизоляции.Коечный фонд наращивают всеми доступными средствами. Скорейшего открытия ждет новый корпус больницы №33 в Колпине на 273 койки. В него переведут пациентов терапевтического стационара, а на освободившиеся места примут коронавирусных больных.Кстати, в Ленинградской области ситуация также ровная. За сутки инфекцию подтвердили у 229 человек (22 912 зараженных с начала пандемии), а выписали 213 человек (20 715 выздоровевших всего). К счастью, летальных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Ленобласти не зафиксировали: количество погибших остается равным 227.Всего в России с начала пандемии заразилось 3 050 248 человек, выздоровело 2 450 829 человек и погибло 54 778 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 декабря 2020 года: Сроки начала прививочной кампании и ввод новых коек в госпитале в «Ленэкспо»Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 декабря 2020 года (подробности)