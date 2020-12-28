Бизнесвумен Наталья Новикова - человек с непростой судьбой. По иронии судьбы она попала сразу в два теракта с \\"Невским экспрессом\\" - в 2007 и 2009 годах - и в обоих выжила! В то время у женщины был свой магазин одежды в Санкт-Петербурге, и она часто ездила в столицу за товаром. И если во время первого крушения Наталья сильно не пострадала, то во втором получила травмы, после которых до конца так и не оправилась. А спустя 10 лет ее ждало новое испытание: Новикова узнала, что у нее онкология. Наталья пыталась бороться с болезнью, но та оказалась сильнее. О том, как переживала эту историю известная пассажирка \\"Невского экспресса\\", \\"КП-Петербург\\" рассказала ее дочь.- Диагностировали заболевание полгода назад, - пояснила \\"КП\\" дочь Натальи Кристина. - До этого она хорошо себя чувствовала. Человек летал, работал, ничего не предвещало. А тут раз - и она внезапно об этом узнала. У нее что-то случилось, она поехала в больницу. Я не в курсе была, потому что была беременна, она не стала мне говорить, чтобы я не беспокоилась.Рак Наталье диагностировали слишком поздно - на последних стадиях.- Когда обнаружили онкологию, у нее уже много было поражений, - продолжает Кристина. - За полгода ее болезнь сразила. А вообще она планировала бабушкой быть. Ребенок родился, она застала, слава богу. В последнее время она была дома вместе со мной и со своими родителями. Она была слабенькая.По словам Кристины, Наталья всеми способами пыталась излечиться.- Последняя врач обнадеживала ее, - пояснила Кристина. - Мы обращались и к платным, и к бесплатным врачам. Ей назначали иммунотерапию. Но вы видели, как человек онкологией болеет? Он постепенно просто умирает от интоксикации.Сегодня, 28 декабря, в Петербурге прошло отпевание Натальи Новиковой.- Необычная судьба у мамы, это точно, - вздохнула Кристина.Кристина до сих пор помнит рассказы мамы о крушении \\"Невского экспресса\\".- Все произошло мгновенно, - делится Кристина. - Мама рассказывала, что ее задавило креслами. Она не могла даже пошевелиться. Руки были сломаны. Вокруг много погибших. В ее вагоне выжило только 25 процентов людей. Остальные погибли. Мама зажатой пролежала около 4 часов, пока не пришла помощь.Наталья после трагедии около года не могла ходить: во время взрыва она получила перелом позвоночника, повредила нерв тазобедренного сустава. Спустя долгие годы ее походка так и не восстановилась - женщина хромала на одну ногу. После произошедшего Наталья продолжала ездить на поездах. Но иногда признавалась дочери, что опасения всплывали у нее каждый раз, как только она садилась в вагон.- Лежала с Наташей в больнице в одной палате в октябре, - рассказала знакомая Натальи Инна в соцсетях. - У нее столько надежды было на какую-то новую технологию на лечение. Она верила, что победит болезнь. Говорила, что 70 процентов обещали на выздоровление. Рассказывала про аварии и реабилитацию. Мы, разинув рот, слушали и удивлялись: пережить такое, восстановиться и заболеть онкологией...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Проводник, пострадавшая в теракте на «Невском экспрессе»: Если бы не герой-машинист, погибли бы все 600 человек10 лет назад, 27 ноября 2009 года, во время подрыва поезда погибли 28 человек, более 130 ранены. Некоторые из них не восстановились до сих пор (подробности)