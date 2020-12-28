Утром 28 декабря жители Санкт-Петербурга заметили огромную фигуру фиолетового деда, который парил над Дворцовой площадью. Он был привязан тросами к ограде Александровской колонны, но в какой-то момент веревки лопнули, и дед начал подниматься вверх. Свидетелями удивительного момента стали десятки зевак, которые тут же засняли происходящее на свои мобильные телефоны. Куда улетела эта фигура и где приземлилась, остается загадкой.Многие узнали персонажа – этот дед долгое время был маскотом бренда доставки еды Dostaевский. Последние несколько месяцев компания стала реже использовать персонажа в рекламе. Что это - феерическое возвращение или символ прощания с героем? Жителям и клиентам остается только предполагать.