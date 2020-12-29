Эксклюзивный онлайн-показ церемонии вручения премии «Золотой граммофон» состоится 2 января 2021 года в 21.20 в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Одновременно юбилейная, 25-ая церемония вручения национальной музыкальной премии будет транслироваться на Первом канале.Среди лауреатов десятки популярных артистов 2020 года: Полина Гагарина, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ёлка, Artik & Asti, Владимир Пресняков, Валерия, Emin, Ани Лорак, Иракли, Lika Star, Ирина Дубцова, Слава, Filatov & Karas, Burito, Юлианна Караулова, Макс Барских, «Руки Вверх!», Артём Качер и многие другие. Также для зрителей выступят Григорий Лепс, Елена Север, Vlade Kay, ЮрКисс и Люся Чеботина, а также группа «Земляне». Ведущими церемонии будут Иван Ургант и Сергей Светлаков.Награды победителям вручат не менее именитые представители шоу-бизнеса, среди которых: Иосиф Пригожин, Марина Федункив, Регина Тодоренко и Арман Давлетяров.Кроме официальной части церемонии награждения исполнителей главных хитов 2020 года с красочными номерами и современным световым оборудованием и декорациями, будет показано и закулисье премии - с теплыми поздравлениями зрителей с наступающим праздником.Не пропустите главную новогоднюю церемонию на Первом канале и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ