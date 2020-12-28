Санкт-Петербург снова наполнился новогодним настроением благодаря праздничному убранству, а также традиционному красному автобусу - \\"Дедморобусу\\". С 24 декабря 2020 года яркий, необычный транспорт, украшенный еловыми ветками и гирляндами, начал курсировать по центру города. Однако главное - это не оформление автобуса, а его пассажиры - десятки Дедов Морозов.- Самый настоящий Новогодний Автобус! Увидеть меня - к счастью, - говорится на официальной странице в соцсети \\"Дедморобуса\\".В этом году \\"Дедморобус\\" с оркестром, который исполняет новогодние хиты, каждый день стоит у ТЦ \\"Галерея\\" с 16 часов. В 17 часов Дедушки Морозы начинают небольшой концерт, а после автобус отправляется в путешествие по Невскому проспекту, где радует горожан музыкой и хорошим настроением.- Иногда \\"Дедморобус\\" делает секретные музыкальные остановки, - рассказали \\"Волшебники.Увидеть \\"Дедморобус\\" можно каждый день в центре Петербурга вплоть до 30 декабря.