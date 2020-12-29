\\"Комсомолка\\" подготовила все последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге на утро 29 декабря 2020 года. В Смольном отметили, что ситуация с инфекцией в городе стабилизировалась - число госпитализаций на минувшей неделе сопоставимо с неделей ранее. Тем временем, за последние сутки в Северной столице COVID-19 выявили у 3748 человек.- За все время пандемии коронавирус выявили у 230 845 петербуржцев. Из них полностью выздоровели 138 487 пациентов (+ 2 248 за сутки), жертвами инфекции стали 7 453 человека (+ 75), - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.Тем временем, новый \\"британский\\" штамм коронавируса обнаружили недалеко от Петербурга, на границе с Выборгом, в Финляндии. Зараженного выявили во время католического рождества в Кюменлаакса. Он прибыл из Великобритании.Также в Смольном рассказали, что петербуржцы чаще стали переносить инфекцию в тяжелой форме. Сейчас город готовится к массовой вакцинации, которая начнется уже в конце года.Несмотря на то, что ситуация с пандемией стабилизировалась, все равно остается тяжелой. В городе свободно порядка 8,7 процентов ковидных коек. Накануне еще 150 мест развернули в Военно-медицинской академии имени Кирова. На данный момент помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 23 больницах, из них 16 городских и семь федеральных клиник. В них развернуто 11 925 инфекционных коек.Что касается Ленобласти, то там всего заболели 23 144 человека, из них 232 за последние сутки. Выздоровели 20 805 человек (+90 за сутки), умерли 242 (+15).