Во вторник, 29 декабря, в Интернете появилось трогательное фото: трое врачей спят, прижавшись друг к другу, в больничной палате, прямо у постели пациента. Снимок, сделанный в одном из медучреждений Ленинградской области, мигом облетел сеть. «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» узнала его историю.Как удалось выяснить журналистам «КП», такая ситуация произошла в ночь на воскресенье, 27 декабря, в больнице № 38 в годе Сосновый Бор. Особое отделение, предназначенное для больных новым коронавирусом, появилось там еще в конце мая.- На самом деле на фото не врачи, а студенты-волонтеры медицинских вузов, - рассказали «Комсомолке» в больнице. – У нас созданы общественные студенческие отряды, волонтеры приезжают со всей страны. К нам в Сосновый бор – уже второй раз.Волонтеры, объяснил собеседник издания, живут в том же здании, где находится перепрофилированное отделение. Для связи с врачами и друг с другом у них создан общий чат. В ночь на воскресенье в этом чате появилась просьба о помощи: недавно поступивший 62-летний пациент внезапно начал паниковать и отказываться от лечения.- На самом деле это не такая уж и редкая ситуация, - отмечают в больнице. – У человека началось снижение сатурации (уровня кислорода в крови – прим.ред.), ему стало трудно дышать. Медики используют такое выражение – «подружить больного с маской». С первого раза это получается не у всех. Вот и здесь – пациент принялся биться на койке, срывать с себя маску, вырывать капельницу.Увидев сообщение, трое студентов – Расул, Катя и Леша - решили подняться из общежития в отделение и помочь – хотя на часах было уже два часа ночи. В итоге ребята общими усилиями уговорили пациента успокоиться и довериться врачам. А сами – на случай, если припадок вдруг повторится, устроились тут же в уголке. В таком положении их увидела на мониторах видеонаблюдения старшая медсестра, которая и сделала нашумевший снимок. Несмотря на то, что на фото волонтеры будто бы спят, в больнице уверяют – никто из них не сомкнул глаз до семи утра.Сейчас все уже хорошо – пациента, которому ночью стало плохо, удалось стабилизировать, он медленно, но верно идет на поправку. А ребята продолжают работать на «красном» отделении. О том, что они вдруг стали символами врачебного подвига по всей стране, Расул, Катя и Леша еще не знают. А между тем это действительно так: комментарии в соцсетях не оставляют повода для сомнений:- Эмоции зашкаливают! - пишут люди. - Дорогие мои, любимые, хорошие коллеги! Спасибо вам за ваш труд! Слезы текут по щекам...Благодарят волонтеров и пациенты - в первую очередь те, кому довелось лежать на отделении под их присмотром.