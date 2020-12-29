Праздники праздниками, а госуслуги петербуржцам нужны всегда, без перерыва на зимние каникулы. Именно поэтому МФЦ вернутся с отдыха чуть раньше, чем все остальные. Каков будет режим работы многофункциональных центров в Санкт-Петербурге в новогодние праздники 2021? Спросили в петербургском управлении МФЦ.31 декабря 2020 года все офисы города будут работать по сокращенному графику: принимать и выдавать документы в МФЦ и Центрах оказания услуг для бизнеса закончат уже в 14:00. Консультирование в Центре телефонного обслуживания продлится до 17:00. А вот мобильные офисы госуслуг Санкт-Петербурга не будут работать ни 30, ни 31 декабря.С 1 по 8 января МФЦ, мобильные офисы госуслуг, Центры оказания услуг для бизнеса и Центр телефонного обслуживания работать не будут. С 9 числа работа всех подразделений возобновится по обычному графику. С расписанием можно познакомиться на сайте МФЦ в разделе «Офисы».Чтобы не томиться в очередях в первые послепраздничные дни, в управлении призывают записывать на прием в МФЦ онлайн через Портал госуслуг Санкт-Петербурга.