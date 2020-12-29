Новый 2021 год в Санкт-Петербурге – праздник домашнего оливье, вечеринок в кругу близких и яств, привезенных к нарядному столу курьером службы доставки. Ведь правила для общепита на зимние каникулы ужесточили еще больше. Как же будут работать рестораны, кафе и торговые центры Санкт-Петербурга в новогодние праздники 2021? Ответ «Комсомолке» нашла в постановлениях Смольного.Все кафе и рестораны, у которых нет своего отдельного зала и входа, а также фуд-корты и фуд-плейсы – в том числе в торговых центрах – объявлены вне закона по 15 января 2021. Закрыты для посетителей они и сейчас. При этом все заведения могут работать на выдачу или на доставку. А для аналогичных заведений на вокзалах, в Пулково и на АЗС сделали исключение.Остальным кафе и ресторанам принимать посетителей можно. Правда, по особому графику: до 16 января они должны быть закрыты в ночное время, с 23:00 до 06:00. При этом 29 декабря, а также с 4 по 10 января общепит будет закрываться еще раньше – уже в 19:00. А с 30 декабря по 3 января кафе и рестораны будут закрыты круглые сутки.Торговые центры в Новый год смогут работать по любому графику. Но весь общепит без отдельного входа и пространства будет под запретом. Недопустимы в ТЦ и любые развлечения: ледовые катки, ночные клубы, игровые комнаты, аттракционы, аквапарки, океанариумы, музеи и выставки. Единственное исключение сделали для кинотеатров.