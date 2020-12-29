Это вещество называется СРС (Cetylpyridinium Chloride – цетилпиридиния хлорид), против нового штамма коронавируса. Было доказано, что ополаскиватель для полости рта, содержащий антимикробный ингредиент СРС, подавляет штамм коронавируса SARS-CoV-2 на 99,99% уже через 30 секунд, т.е. после рекомендованного времени применения ополаскивателя. В качестве тестируемой рецептуры использовался ополаскиватель для полости рта «Лесной бальзам» с корой дуба и пихтой на отваре трав отечественного производства.СРС - цетилпиридиния хлорид – это антибактериальный компонент, который используется в средствах гигиены полости рта в качестве антиналетного, антикариесного и противовоспалительного ингредиента, а также эффективно борется с вирусами. Штамм вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, распространяется воздушно-капельным путем, главным образом при кашле или чихании, что происходит до, во время и после острой фазы болезни, а также в бессимптомных случаях.Врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев говорит:“Использование масок, перчаток, соблюдение дистанции, — все эти меры, безусловно, помогают сдерживать распространение вируса, который передается в основном воздушно-капельным путем от инфицированного человека здоровому. Как показывают результаты исследования, проведенного центром “Вектор”, ополаскиватель для полости рта, содержащий компонент цетилпиридиниия хлорид (CPC) в необходимой концентрации, например, “Лесной бальзам”, способен подавлять активность штамма коронавируса SARS-CoV-2. С учетом этого, использование данного средства может дополнить ежедневные гигиенические меры и помочь сократить вероятность дальнейшего распространения вируса”.При этом, в компании Unilever подчеркивают подчеркивают, что ополаскиватели для полости рта «Лесной Бальзам» являются косметическим средством, не могут применяться с целью лечения и должны использоваться согласно инструкции по применению, указанной на упаковке средства.