Временный стационар, расположенный в выставочном центре «Ленэкспо», продолжает расширяться, чтобы помочь городу справиться с госпитализацией коронавирусных больных. 22 декабря для приема пациентов открылся 8 павильон, рассчитанный на 474 койки. Также в эксплуатацию введен и корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на улице Народной, где также будут принимать больных ковидом. Отделение единовременно может принять 403 пациентов.ЕЩЕ ТРИ НА ОЧЕРЕДИИзначально стационар в Ленэкспо был рассчитан только на тех, кто болеет коронавирусом в легкой форме. Однако во вторую волну сюда сумели подвести кислород и организовать реанимацию. Таким образом, 5-й павильон госпиталя теперь полностью оснащен для того, чтобы пациенты с тяжелой и среднетяжелой формой болезни могли получить всю необходимую помощь.Однако со временем и этих мощностей стало недостаточно. Количество заболевших растет. Чтобы справиться с проблемой, сотрудники Госпиталя ветеранов войн, которые курируют Ленэкспо, решили подготовить к приему пациентов еще три павильона. 22 декабря в эксплуатацию вступил 8-й. Лечение здесь смогут проходить те, кто переносит ковид в среднетяжелой форме. Всего павильон рассчитан на 474 койки.- Кислородная емкость в корпусе № 8 самая большая, на восемь тонн, и даже если все койки будут заняты, запаса хватит на неделю, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев при проверке готовности павильона. Он также подчеркнул, что в новом временном стационаре есть все необходимые системы жизнеобеспечения и созданы отличные условия для оказания высококлассной помощи.В 8-м корпусе Ленэкспо реанимации нет. Но если состояние кого-то из больных ухудшится, их сразу же переведут в павильон №5, где имеются 15 реанимационных коек. Однако и это еще не все: в ближайшее время в Ленэкспо должны открыться еще три корпуса, где смогут лечиться от ковида в общей сложности 680 человек.МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРПомимо обустройства Ленэкспо, руководству Госпиталя для ветеранов войн удалось запустить современный инфекционный стационар-трансформер на улице Народной. Здесь тоже будут лечиться пациенты с коронавирусом. Корпус рассчитан на 403 койки. Также здесь можно будет сдать тест на ПЦР, сделать КТ и пройти УЗИ-диагностику.В пресс-службе учреждения рассказали, что стационар был построен всего за пять месяцев. На возведение здания и закупку оборудования потрачено 3,76 миллиардов рублей.Новое медучреждение окажется полезным городу и после пандемии. Когда с ковидом будет покончено, госпиталь превратится в многопрофильный лечебно-диагностический центр. В нем появятся, в том числе такие направления, как эндокринология, кардиологи, терапия, хирургия, кардиохирургия. Как подчеркнул начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, стационар на Народной не будет привязан к какому-то одному медицинскому профилю.- Сегодня это неврологическое отделение, а завтра его можно переформатировать в хирургическое или инфекционное, отметил доктор.. Это очень удобно не только в период эпидемий, но и в случае возникновения необходимости увеличить в городе количество стационаров какой-либо направленности.За серьезный вклад в борьбу с пандемией Максиму Кабанову на днях присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Медика поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.А В ЭТО ВРЕМЯДепутат Нэлли Вавилина: «Кабанов заклеймил меня позором»Однако, несмотря на то, что Госпиталь для ветеранов войн с самого начала помогает петербуржцам пережить пандемию, на руководство медучреждения сыплются, мягко говоря, нелестные комментарии в Интернете. И появляются они, как правило, на странице ВКонтакте муниципального депутата Нэлли Вавилиной. Она с завидным упорством с апреля месяца пишет посты о том, что в стационаре Ленэкспо якобы все очень плохо.Особенно Вавилиной не понравилось присвоение Максиму Кабанову звания Заслуженного врача. Очередным постом она разразилась после выступления доктора на одной из ведущих радиостанций страны.«С трудом дослушала интервью начальника Госпиталя ветеранов войн Кабанова на Эхе. Как водится, заклеймил меня позором», - пишет она на своей странице.Известно, что Максим Кабанов дважды приглашал депутата Вавилину прийти в Ленэкспо и самой посмотреть, каково там пациентам. Народная избранница отказалась, отметив, что не хочет нарушать постановления Роспотребнадзора. Да и исправить ситуацию и как-то помочь там, где все, по ее словам, плохо, этот депутат не пытается, утверждая, что ее «миссия» - лишь раструбить о проблеме, информацию о которой ей якобы передают пациенты.