В первые после начала пандемии новогодние праздники Санкт-Петербург будет жить немного иначе, чем в предыдущие зимние каникулы. В первую очередь, перемены коснутся метро, наземки, театров и музеев. О том, по какому режиму в новогодние праздники 2021 года будут работать транспорт и учреждения культуры, сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.ТРАНСПОРТОбщественный транспорт с 31 декабря по 10 января будет работать по воскресному графику, то есть с увеличенным интервалом. Это касается как подземки, так и автобусов, троллейбусов и трамваев. Причем 1 января наземка и подземка Петербурга будет работать по усеченному режиму: движение завершится уже в 23:59. Ну, и традиционных ночных метро и автобусов на протяжении всех зимних каникул – в том числе в ночь на 1 и 7 января – на сей раз не будет.Из-за сокращенного графика работы некоторые станции метро закроются раньше обычного. Так, 31 декабря «Адмиралтейская» и вестибюль «Невского проспекта» на канале Грибоедова перестанут принимать пассажиров в 22:00. По графику выходного дня будут работать в последний день 2020 года и «Площадь Александра Невского» и «Достоевская»: у первой будет закрыт вестибюль оранжевой линии, у второй – вестибюль полностью.Изменения будут и в работе электричек. 31 декабря они будут ходить по графику пятницы, с 1 по 9 января – по графику субботы, а 10 января – по графику воскресенья.А вот Пулково все зимние выходные будет работать в обычном режиме.МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯВсе мероприятия с числом участников более 50 человек запрещены до 16 января и уже давно не проводятся. Запрет распространяется на любые собрания в зданиях и помещениях, на стадионах и в концертных залах. Исключение сделали для мероприятий на свежем воздухе, и то без согласования провести их в поле закона все равно не выйдет.МУЗЕИ И ТЕАТРЫВсе каникулы – с 30 декабря по 10 января – будут полностью закрыты музеи, выставочные залы, театры, концертные залы и площадки. Сегодня, 29 декабря, им еще дозволяется работать в усеченном формате, с соблюдением всех мер безопасности.КИНОА вот для кинотеатров сделали исключение: они могут продолжать работу все праздники, если не нарушат строгие нормы – например, не заполнят кинозал более чем на 25 процентов. Открытыми останутся даже те кинотеатры, что расположены в торговых центрах.