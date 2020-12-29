Дорогие друзья!От всего сердца поздравляют вас с наступающим Новым годом!Вместе мы прожили очень сложный год. Невидимый враг бросил нам вызов. Все мы прошли через непростые испытания. Многие из нас переболели, кое-кто потерял близких. Но эти испытания сделали нас сильней. Мы сумели мобилизоваться и сплотиться. Вместе мы победим невидимого коварного врага. Я в этом уверен.В уходящем году наше отделение, несмотря на оправданные ограничения, обусловленные введением мер по борьбе с пандемией, активно участвовало в политической борьбе. Так, команда «Родины» с успехом выступила на муниципальных выборах в Большой Ижоре. И эта небольшая победа открывает для нас большие перспективы. Мы разработали проект, реализация которого позволит создать в Ломоносовском районе высокопроизводительные, а значит, высокооплачиваемые рабочие места в рамках нового технологического уклада.В наступающем году нас ждут еще большие вызовы. Впереди кампании по выборам депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Ленинградкой области. Мы эти вызовы принимаем и будем активно участвовать в выборах всех уровней как самостоятельная политическая сила.Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и делами на благо нашей прекрасной Родины, нашего мудрого и смелого народа. Искренне желаю вам благополучия, здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения заветных желаний. Пусть вам в новом году откроются новые горизонты и смыслы, покорятся новые вершины.