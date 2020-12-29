Петербуржцы теперь могут не ограничивать себя во время новогодних застолий, и есть столько оливье, сколько душа пожелает. Но тренировки тоже никто не отменял. Благо, что после посещения нового магазина YAMAGUCHI в ТК «Невский Центр» делать упражнения станет проще простого. Японский бренд, специализирующийся на массажном и фитнес-оборудовании, поможет создать дома личный спортзал премиум-уровня. В магазине представлены многофункциональные массажные кресла, беговые дорожки и фитнес-тренажеры, массажные столы, стулья и накидки, а также подушки, массажеры для ног и товары для красоты. Также на четвертом этаже ТЦ создан шоу-рум в виде домашнего фитнес-зала для того, чтобы покупатели смогли увидеть, как техника впишется в интерьеры дома или квартиры.- Наши товары созданы специально для тех, кто стремится оставаться здоровым и хорошо выглядеть даже в условиях постоянной нехватки времени, ведя преимущественно сидячий образ жизни или, наоборот, часто испытывая высокие физические нагрузки, – рассказал управляющий салонами YAMAGUCHI в Петербурге Сергей Беневоленский. – Уверен, что удобное расположение ТК в самом центре Петербурга рядом с метро и с комфортной подземной парковкой обеспечит наш новый салон необходимым трафиком.Отмети, что компания осуществляет дистрибьюторскую деятельность, занимаясь закупкой, поставкой и доведением до российского потребителя товаров, предлагаемых известными во всем мире производителями массажного оборудования, среди которых Yamaguchi и US Medica. Ежегодно в развитие своих технологий компания инвестирует более 10 млн евро. Более 150 ее салонов работают в 56 регионах России, а также странах СНГ. Магазин в «Невском Центре» стал седьмым в Петербурге.