Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге упорно отказывается сдавать позиции и регулярно преподносит врачам и ученым новые «сюрпризы». Об одном из последних в понедельник, 28 декабря, рассказал заместитель городского комитета здравоохранения Андрей Сарана – по его словам, в Северной столице выросло количество тяжелых больных: в октябре их было 18 %, в ноябре – 22 %, а вот теперь, в декабре – уже 24 % от общего числа инфицированных. Что происходит – выясняла «Комсомольская правда».Первое и главное – ситуация хоть и непростая и, прямо скажем, печальная, но все-таки ожидаемая. Так, по словам заместителя директора по инновационной работе НИИЭМ имени Пастера Александра Семенова, чтобы понять, почему эпидемия в Санкт-Петербурге развивается именно так, а не иначе, достаточно выглянуть в окно.- Сам по себе вирус никак не изменился, - отметил Семенов. – Новые его штаммы, отличающиеся повышенной заразностью – так называемые британский и африканский варианты - к нам пока не пришли. Другое дело, что резко изменились климатические условия. Температура воздуха понизилась, люди стали больше времени проводить в закрытых помещениях, где вероятность подхватить инфекцию выше, в коллективах – организованных и неорганизованных – в магазинах, в общественном транспорте и так далее. Из-за близких праздников возросло количество контактов, причем в них активно вовлекаются и те, кто до этого по большей части старался сидеть дома – пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. А с учетом того, что иммунитет у всех по естественным причинам сейчас ослаблен – мы, собственно, и имеем то, что имеем.Другой, не менее значимый фактор, по словам ученого – сезонный рост заболеваемости ОРВИ, на фоне которого многие и заражаются коронавирусом. Итог тоже закономерен – утяжеление болезни.- Подобный эффект мы наблюдали во время «первой волны» пандемии в Китае, - констатирует Семенов. - Порядка 25 % пациентов с тяжелым течением заболевания уже болели гриппом – и на фоне гриппа заразились SARS-CoV-2. Поэтому, повторюсь – да, ситуация непростая, но вполне прогнозируемая. И, поскольку зима, по сути, только-только началась, количество тяжелых больных в ближайшее время будет только расти.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПетербуржцы стали чаще переносить коронавирус в тяжелой формеТолько 7 % пациентов легко переносят инфекцию (подробности)