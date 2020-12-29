В декабре на сайте «Комсомолки» kp.ru проходил социальный арт-проект «Цвета потери тепла». На интерактивной карте проекта было размещено семь городов - Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Рязань, Вологда и Череповец. Ранее в этих городах при поддержке компании PAROC волонтеры провели тепловизионное обследование. Их задачей было показать, сколько именно тепла теряют обычные жилые дома из-за неэффективного утепления. Съемки проводились в том числе и по заявкам самих жителей - люди оставляли их на странице проекта во ВКонтакте. Эти снимки стали основой для артов, олицетворяющих каждый из семи городов. Их создали с использованием работ цифрового художника Алексея Андреева. Всего «тепловые» портреты появились у 126 домов.Посетители сайта kp.ru голосовали за самый холодный город, которому должны быть переданы теплоизоляционные материалы PAROC. Всего в голосовании приняли участие 86 951 человек. Больше всего голосов было отдано Архангельску: за этот северный город проголосовало 23%. Именно Архангельск получит материалы для утепления одного из зданий от производителя теплоизоляционных решений PAROC. Необходимый объем теплоизоляции будет предоставлен после окончания отопительного сезона 2020-2021. Второе место по итогам голосования заняла Москва с 21% голосов. На третьей позиции - Санкт-Петербург, получивший тоже 21% голосов.- Опыт утепления жилых домов в регионах России показывает, как теплоизоляция помогает снизить платежи за ЖКХ. Так, экономия жителей домов в Вологде, утепленных за счет средств регионального Фонда капремонта, составила 18%, - отмечает директор по маркетингу PAROC Таисия Селедкова. - Возможность утеплять дома за счет средств Фонда капитального ремонта есть и у жителей других регионов России. Денежные средства, накопленные в таких фондах, можно инвестировать в качественную изоляцию. Это позволит снизить как потери тепла, так и уменьшить расходы на отопление.