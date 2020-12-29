В Санкт-Петербурге из-за сложной ситуации с коронавирусом на новогодние праздники 2021 ввели строгие ограничения. А как обстоит ситуация в других регионах? Этим вопросом задаются петербуржцы, которые планируют отправиться на отдых в другие точки нашей страны - Москву, Карелию, Калининград или Ленобласть. «Комсомолка» узнала об ограничительных мерах на популярных для туристов из Петербурга направлениях.МоскваМожно сказать, что в столице новогодние ограничения чуть менее строгие, чем в Петербурге. Тем не менее они есть, и перед поездкой в Москву лучше с ними ознакомиться. В городе разрешено работать театрам, но только с загрузкой зала до 25%. Тоже самое с концертными залами и кинотеатрами. А вот музеи будут закрыты до 15 января. Так что, например, попасть в знаменитую Третьяковскую галерею, Пушкинский музеи или Оружейную палату не получится. Зато разрешено работать музеям в Подмосковье. В область можно, например, отправиться в Ленинские Горки или музей-заповедник Чехова в Мелихово.В самой столице, конечно, можно посмотреть на Красную площадь. Но рассчитывать на массовые гуляния не стоит – они запрещены. В самом сердце Москвы будет работать и ГУМ-каток. Выйти на лед можно и на ВДНХ, в парке Горького, в Лужниках. А вот погреться в заведениях общепита можно будет только до 23:00 – ресторанам, кафе, барам разрешено работать только до этого времени. В новогоднюю ночь все они будут закрыты, как и ночные клубы и танцплощадки.Ленинградская областьРукой подать горожанам до соседней Ленобласти. Именно туда многие отправятся во время новогодних каникул. В основном – за город, кататься на лыжах, гулять по экотропам, отдыхать на турбазах. В регионе нет жестких ограничений на праздничные дни. Но стоит знать, что с 30 декабря по 3 января включительно не будут работать фуд-корты в торговых центрах. Не запрещена работа музеев, кинотеатров, а также театров – с залами, заполненными на 50%.КалининградОграничительные меры в Калининграде схожи с петербургскими. Однако гулять по городу и наслаждаться «русской Европой» они не сильно помешают. Например, музеи смогут принимать гостей (можно сходить в Музей янтаря!). Правда, с 25 декабря по 10 января в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах все экскурсии могут проводить только для групп не более 10 человек. А еще – работают кинотеатры с загрузкой до 50% зала.Кафе, бары и рестораны не будут полностью работать с 31 декабря по 3 января. Зато затем они откроются до 10 января и смогут встречать посетителей до 21:00. Кроме того, ограничения не распространяются на предприятия общепита при гостиницах – так что туристы не останутся голодными. До 15 января не работают фуд-корты, а также все заведения в торговых центрах, у которых нет отдельного входа.КарелияВ край невероятной природы петербуржцы активно ездят на экскурсии. Важно знать, что с 28 декабря по 3 января в Карелии приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев. А вот с 4 января уже можно окультуриваться – например, сходить в Национальный музей Республики Карелии в Петрозаводске. Продолжат принимать гостей кинотеатры и театры – с ограничениями по количеству посетителей.Кафе, бары и рестораны будут работать в прежнем режиме все праздничные дни – до 23:00. Кроме того, в торговых центрах открыты фуд-корты.Тем, кто приезжает в Карелию самостоятельно, по-прежнему нужно сообщать о своем приезде в Минздрав региона по телефону 8-800-201-06-57. Приезжим с туристическими группами этого делать не нужно.А ЧТО ЕЩЕ?Уже встречает наплыв туристов Краснодарский край. Там все заведения общепита работают до полуночи. А также отменены все массовые гуляния и мероприятия до 13 января. В остальном – практически все работает для гостей в обычном режиме с соблюдением мер безопасности. Кроме того, решили не закрывать рождественские ярмарки.Запрещены массовые мероприятия и в Крыму. Рестораны, кафе и столовые принимают посетителей только до 22:00. Фуд-корты в торговых центрах закрыты до 15 января. Работают в Крыму театры и кинотеатры с заполняемостью зала до 30%, а также музеи.НА ЗАМЕТКУНужен ли тест на COVID-19 при поездке в регионы?Для заселения в гостиницы Московской области в новогодние праздники необходима справка с отрицательным тестом на COVID-19. Кроме того, она потребуется и для посещения кафе и ресторанов. В других вышеперечисленных регионах не требуют предоставлять тест на коронавирус. Исключение составляет только санаторно-курортное лечение: там могут понадобиться результаты анализа.Что касается других уголков России, требовать справки у туристов будут при въезде в Ивановскую область. В Новгородской области заселиться в гостиницы можно будет только с отрицательным анализом. В Мурманской области с 15 декабря ограничили бронирование отелей для туристов. Те, кто запланировал поездку ранее этой даты, заселят в отели и гостиницы тоже только со справкой об отсутствии коронавируса.КСТАТИНапомним, что в самом Петербурге в новогодние праздники нельзя будет сходить в музеи, театры, выставочные и концертные залы – они закрываются с 30 декабря по 10 января. До 3 января включительно не смогут работать кафе, рестораны и другие заведения общепита, а с 4 до 10 января они будут принимать посетителей только до 19:00. Не работают в каникулы также аквапарки, океанариумы, зоопарк. Зато будет работать Рождественская ярмарка, правда, без концертной программы. Можно попасть и на катки – с ограничением по количеству людей. А еще будут работать кинотеатры.