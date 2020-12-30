Новый год – время, когда в чудеса начинают верить даже взрослые. Кажется, 2020 выдался сложным для всех без исключения. Может быть, именно поэтому в преддверии праздника активно писали письма новогоднему волшебнику не только дети. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Российского Деда Мороза, с каждым годом растет количество обращений от взрослых.– Просьбы взрослых, конечно, отличаются от детских. Кому-то для счастья необходим дом, автомобиль, дача. А кто-то в этом году загадывает здоровье родным. А еще счастье в личной жизни, рождение детей и мира, – делятся в пресс-службе Деда Мороза.К слову, в этом году писем от петербуржцев будет скорее всего больше, чем обычно. В 2019 жители Северной столицы написали почти 11,5 тысяч посланий волшебнику. На этот раз только к 1 декабря пришло уже 10400 писем. Всего со всей страны и даже из других государств к началу зимы Дед Мороз получил больше 3,8 миллионов весточек! Большинство все-таки пишет письма от руки, хотя их можно отправить и на электронный адрес.– Самому младшему автору письма нет и двух лет. Самому пожилому – больше 90 лет, – добавляют помощники Деда Мороза.Конечно, «коронавирусный» год наложил свои отпечатки и на просьбы детей. К популярным подаркам – телефоны, планшеты, ноутбуки, квадрокоптеры, гироскутеры, конструкторы, куклы, плюшевые игрушки, велосипеды – добавились и другие пожелания.– Очень многие пишут Деду Морозу, что мечтают о том, чтобы все неприятности как можно скорее отступили, чтоб все были здоровы и счастливы, – говорят в пресс-службе Деда Мороза. – Почти в каждом письме дети и взрослые желают своим родным, друзьям и самому Дедушке Морозу не болеть.А вот самыми необычными детскими запросами в этом году стали книга по фармакогнозии (фармацевтическая наука), гавайская гитара укулеле, волшебный блокнот, исполняющий желания, и путешествие в гости к волшебнику в Великий Устюг.Отвечают на детские письма в Великом Устюге в ежедневном режиме, не покладая рук. Не секрет, что в первую очередь внимание от Деда Мороза получают авторы добрых и творческих посланий – старец очень ценит письма, в которые вкладываются всей душой. А еще он любит коллективные послания – от групп из детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. Конечно, есть шанс получить ответ от Деда Мороза у всех – и у взрослых, и у детей. А что касается подарков, то особенно волшебник постарается подарить всем здоровья, о котором так много просят в этом году.