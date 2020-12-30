Что же будет в новом году после «коронавирусного» 2020-го? Этим вопросом, наверное, задаются сейчас многие. «Комсомолка» пообщалась с петербургским астрологом, основателем и руководителем астрологического центра «Sotis» Татьяной Волковой и узнала, о чем говорят звезды и чего нам ждать от 2021 года.«ПОСЛЕШОКОВОЕ СОСТОЯНИЕ»– 2020 год был сложным для всех без преувеличения. Чего ждать петербуржцам от нового года?– Когда я размышляла о том, какие характеристики дать 2021 году, мне пришли такие слова: послевкусие, разбор полетов, послешоковое состояние. Вроде бы, все худшее уже случилось, и теперь нам нужно прийти в себя и осмотреться. 2021 год даст нам такие возможности. Есть основания для сдержанного оптимизма.– А как будет обстоять ситуация с коронавирусом в городе?– Что касается ограничительных мер, связанных с коронавирусом, – они будут постепенно отменяться. Ограничения – это Сатурн. Освобождение – Уран. Напряженный характер взаимодействия этих планет говорит о том, что снятие ограничений будет проходить непросто, однако тенденция положительная.– Что говорят звезды насчет открытия границ и путешествий?– Переход Юпитера в знак Водолея и в дальнейшем, в середине года, в Рыбы говорит об изменении ситуации с заграничными поездками в лучшую сторону. Мир начнет открываться, визы выдаваться, путешествия потихонечку возобновятся.– Пандемия лишила доходов многих горожан, бизнес тоже натерпелся. Кому надеяться на улучшение финансового состояния в 2021-ом?– Для Раков год будет временем финансовых начинаний, уроков и успехов. Могут появиться амбициозные бизнес-планы, инвестиционные проекты. Главное не терять бдительность и сохранять рациональный взгляд на вещи. В середине и конце года перспективные финансовые возможности появятся и у Скорпионов. Выйти на хороший уровень дохода сулит год и Козерогам, однако категорически не рекомендуется рисковать деньгами и вкладываться в сомнительные проекты.НЕ УПУСТИТЬ ШАНС– Каким знакам стоит обратить внимание на карьеру, кому ждать профессионального роста?– Овны могут найти работу в крупной компании, развить свой собственный бизнес, пойти в политику или даже стать активным участником общественных движений и организаций. Существенные перемены в рабочем регламенте и графике ждут Дев. В любом случае они будут в радость и во благо. Годом профессионального роста будет 2021-й для Тельцов. Это продвижение по службе, стремительный рост бизнеса, а, может, и новая профессии, о которой давно мечтали! Большое значение в личном продвижении будут иметь отношения с руководством и вышестоящими инстанциями.– В 2020-ом петербуржцы побили рекорд по разводам. Но, конечно, все хотят счастливых отношений. Кому особенно ждать положительных изменений в личной жизни?– Для незамужних Львиц и неженатых Львов складываются прекрасные предпосылки обрести свою вторую половину. Отношения, которые появятся у вас в 2021 году, имеют все шансы оказаться прочными и серьезными. Наступает время любви, романтики, увлечений для Весов. Могут наметиться серьезные перемены на любовном фронте. А у замужних и женатых Весов возможно прибавление в семействе. Тема личной жизни перспективна и для Стрельцов. Главные акценты приходятся на середину года и конец года.– Петербург – город творческих, ищущих себя людей. Что говорят звезды о личностном росте?– Время творческого взлета, самореализации, поиска и нахождения себя наступает для Рыб. 2021 год подарит им немало настоящих озарений. Для Близнецов этот год будет временем освоения новых знаний, расширения горизонтов, открытий, путешествий. Будьте готовы меняться, развиваться, расти и совершенствоваться. Время личных успехов наступает и для Водолеев. Нужно проявить лидерские качества, возьмите инициативу в свои руки – и удача обязательно вам улыбнется. Полагаться, в первую очередь, стоит на свои силы, идеи и энергию.А ЧТО ЕЩЕ?– Что еще важно знать о 2021?– В 2021 году нас ждут четыре затмения: 2 солнечных и 2 лунных. Все ровно и симметрично. В 2020-м затмений было целых шесть! Как известно, на самые «затменные» годы приходятся самые тяжелые события, чему мы и были свидетелями в 2020-м. Нет затмений – нет проблем, ну, или почти нет.– Ждать ли изменений в какой-то сфере жизни Петербурга?– 2021 год не обойдется без встрясок, но это необходимые потрясения, чтобы избавиться от всего отжившего и не нужного. Важнейшим астрологическим феноменом года будет квадратура Сатурна и Урана. Когда эти две планеты начинают взаимодействовать, мир вздрагивает. Перемены могут касаться самых основ государственного устройства, законов, правил, порядка. Кроме того, Юпитер и Сатурн входят в знак Водолея в декабре 2020 года. Соединение двух планет происходит один раз в 20 лет. Можно говорить о старте 20-ти летнего цикла, содержание которого только начнет раскрываться в 2021 году. Россия традиционно связывается со знаком Водолея. Соединение Юпитера и Сатурна в этом знаке может означать начало новой эпохи развития для нашей страны. А значит, и для города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГороскоп на 2021 год по знакам зодиакаВторым в цикле китайского гороскопа идет год Быка. По легенде, это животное первым откликнулось на приглашение Будды, но предприимчивая Крыса в последний момент опередила его (подробности)Предсказание Ротшильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удачаВлиятельный британский еженедельник The Economist дает очередную шифрованную обложку прогнозов (подробности)