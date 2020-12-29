Власти Купчина отреагировали на требование местных уничтожить «краба» и «креветку» – экстравагантные и неудобные надземные переходы на проспекте Славы. Очередная война между «зебрами» и морской фауной развязалась на минувшей неделе: в сети запустили петицию, адресованную районным властям, дорожным ведомствам и губернатору Санкт-Петербурга.– «Краб» и «креветка» не самые удачные проекты, нам они тоже не очень-то нравятся, – сразу оговаривает руководитель пресс-службы администрации Фрунзенского района Михаил Калинин. – Внешне эти сооружения достаточно стремные, да и обслуживать их тяжело: при намеке на появление наледи, за которой следим по камерам видеонаблюдения, на место приходится ехать коммунальщикам, снег сверху оттуда не скинешь. А для людей с ограниченными возможностями подъем на «краба» или «креветку» – целый квест. Но в 2013 году это был способ решить проблему максимально быстро и с минимальными затратами.Речь идет о проблеме перегруженного проспекта Славы, который из-за огромного трафика стоял в одной большой пробке. Единственным решением тогда был отказ от светофоров, ведь расширять проспект, и так широкий, по петербургским меркам, уже некуда. Да и дополнительные полосы никак не помогли бы ситуации: пропускная способность складывается за счет не одной улицы, а целой дорожной сети. Разгрузить сразу несколько районов, включая Фрунзенский, в будущем поможет Восточный скоростной диаметр. Но до его запуска еще жить и жить. А вопрос надо было решать срочно.Тогда глава района (на тот момент – Терентий Мещеряков) подсмотрел в Европе опыт использования надземных переходов – и решил воплотить пару таких на родной земле. Сказано – сделано – проспект Славы задышал свободнее.– Да, неэстетично. Да, не так функционально, как хотелось бы, – рассуждает Михаил Калинин. – Конечно, лучше бы по всему Купчину были подземные переходы, как на Тверской. Но бюджету это не потянуть: подземные переходы в плохой петербургской почве в разы дороже надземных и в строительстве, и в эксплуатации.«Краба» и «креветку» не раз предлагали если не снести, то хотя бы реконструировать – снабдить навесами. Но расчеты показали, что переходы просто не выдержат ветровой и снеговой нагрузки.– Самое правильное решение – как на площади Труда: хорошая подземная развязка. Думаю, рано или поздно градостроители к этому придут, – считает Калинин. – Но так как оба перехода – на балансе «Мостотреста», а прилегающие территории и участки, на которых они стоят, – зона зеленых насаждений в ведении Комитета по благоустройству, мы не можем инициировать это подземное строительство. Юридически вопрос к нам отношения не имеет.Сменить чудо-переходы на нечто более практичное можно, уверены в районе, только по инициативе городских властей и после серии согласований между ведомствами. И, если дойдет до дела, жителям надо быть готовыми прожить около месяца с перекрытым проспектом Славы: примерно такое время понадобится на демонтаж «краба» и «креветки».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Петербурге поставили неудобный футуристический надземный переходВспомните, где вы последний раз видели в России удобный и симпатичный надземный переход? Нет, сам по себе он необходим. Но вот только в нашей стране почему-то никак не могут архитекторы и инженеры подружиться с такими переправами. Наверное, на бумаге и на мониторе компьютера они выглядят прекрасно. Но когда потом лицезреешь эту вершину инженерной мысли вживую, то просто мама не горюй. Иногда даже ступить страшно (читать далее...)В Петербурге ожидается нашествие переходов-креветокНовый футуристический надземный переход скоро появится на проспекте Косыгина (недалеко от улицы Коммуны). В Смольном уже объявил конкурс на возведение еще одной креветки (читать далее...)Уже полгода чиновники не дают разрешение на использование переходов-«креветок»Экстравагантные надземные переходы в виде морских обитателей до сих пор не приняли в эксплуатацию. Это при том, что «креветка» появилась у пересечения проспекта Славы и Белградской улицы еще в ноябре. А «краба» на перекрестке проспекта Славы и Будапештской достроили весной (читать далее...)Жители Купчино собираются митинговать против «креветки» и «краба»Жители Купчино переходят от одиноких недовольств к митингу: в воскресенье горожане соберутся в Яблоневом саду и выскажут все, что думают об экстравагантных надземных пешеходных переходах. «Креветка» нависла над проспектом Славы у Белградской улицы в ноябре. «Краб» появился на перекрестке Славы с Будапештской этой весной (читать далее...)На смену «крабу» и «креветке» придет «многоножка»От скандальных пешеходных переходов на проспекте Славы, прозванных в народе «креветка» и «краб» благодаря своей экстравагантной форме, Смольный отказывается. Но методы улучшения дорожной ситуации в Купчино остаются те же (читать далее...)