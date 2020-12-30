\\"Комсомолка\\" подготовила все последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге на утро 30 декабря 2020 года. С одной стороны ситуация с ковидом в городе стабилизировалась, однако количество госпитализаций наоборот выросло по сравнению с прошлой неделей. Также за последние сутки в Петербурге выявили еще 3757 человек с COVID-19.- За все время эпидемии в Петербурге зафиксировано 234 602 человек с коронавирусом. Из них полностью выздоровели 140 596 пациентов (+ 2109 за сутки), жертвами инфекции стали 7532 человека (+79), - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.Ранее сообщалось, что в Петербурге выросло количество пациентов, которые тяжело переносят коронавирус. Вирусолог рассказал \\"Комсомолке\\", что это не удивительно, учитывая погоду в Северной столице. Температура воздуха понизилась, люди стали больше времени проводить в закрытых помещениях, где вероятность подхватить инфекцию выше, в коллективах – организованных и неорганизованных – в магазинах, в общественном транспорте и так далее.Также для приема больных в Ленэкспо развернули еще три павильона на 680 коек. Там же подготовлены реанимация и три аппарата КТ.В городе продолжается вакцинация и не прекратится даже на новогодних праздниках. Кроме того, комздрав поручил районным администрациям начать вакцинацию жителей старше 60 лет. Особенно важно сделать прививку страдающим сахарным диабетом, а также хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца.Что касается Ленобласти, то там всего заболели 23 379 человека, из них 235 за последние сутки. Выздоровели 21 006 человек (+201 за сутки), умерли 242 (+0).