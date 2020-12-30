Уходящий год выдался непростым. Многие жители Санкт-Петербурга вынуждены были перейти на удаленную работу, кто-то и вовсе лишился места. Некоторые решили сменить род деятельности и искали для себя работу мечты - наблюдать за морскими животными или гулять с собаками. Сервис \\"Авито\\" собрал самые необычные запросы, которые делали петербуржцы в 2020 году.- В Санкт-Петербурге одними из самых необычных запросов стали менеджер колбасы и наблюдатель за морскими животными, - говорится в исследовании.По всей видимости, кто-то из горожан действительно что-то понимает в колбасных обрезках.Больше всего петербуржцев тянуло в творческие профессии. Так, среди запросов на работу были: искусствовед, тренер самого страстного танца танго, а также оформитель съедобных букетов.Некоторые жители Северной столице искали работу администратором в квесты, а кому-то хотелось просто выгуливать чужих собак. Такая работа особо стала востребована в условиях пандемии.Интересную работу искали не только жители Петербурга, но и по всей стране. Так, например, в Барнауле пользователи хотели устроиться, ни много ни мало, рабом и купцом, также там искали работу по запросу “тыловая деятельность”. В Волгограде искали работу с кошками, а в Воронеже — работу с пивом и в то же время работу бренд-амбассадора. В Ижевске пытался трудоустроиться менеджер Тиндера, в Иркутске — продавец ресниц. В Казани искали работу по специальностям “семейный друг” и “инноватор”, а в Краснодаре — “водитель на лодочки”.