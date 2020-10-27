Умер детский писатель, автор стихотворения «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов

В Санкт-Петербурге скончался известный детский писатель Михаил Яснов. Фото: facebook.com/anastassia.petrova/

В Санкт-Петербурге умер поэт и переводчик Михаил Яснов, больше известный как детский писатель, визитной карточкой которого было популярное стихотворение «Чучело-Мяучело». О трагедии сообщила супруга Ася Петрова в своем Facebook. Михаила Давидовича не стало на 75 году жизни. За час до смерти мужа шокированная жена мчалась в реанимацию по сообщению врачей. Однако чуть позже она узнала, что Михаил скончался.

- Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить, - написала Ася Петрова.

По словам писательницы, она не знает, почему муж попал в реанимацию. Причину смерти Ася Петрова не указала. Под ее постом собрались десятки поклонников творчества семьи, которые скорбят по Яснову и вспоминают его добрым словом.

Михаил Яснов – уроженец Ленинграда. Его первые книги вышли в свет сразу после окончания филологического факультета ЛГУ имени Жданова. Вдобавок юный писатель тогда работал в издательстве, где дослужился до должности старшего редактора, хотя начинал всего лишь грузчиком.

Первая книга для детей от Яснова называлась «Лекарство от зевоты». С тех пор Михаил Давидович создал около сотни произведений прозы и стихотворений для юных читателей. С 1982 года он являлся членом Союза писателей, а в последние годы жизни – участником гильдии «Мастера литературного перевода». В 2005 году его удостоили премией имени Самуила Маршака за лучшие детские стихи, а в 2016-м – Орденом Золотого Орла «За высоту творческих свершений» от Союза литераторов Европы и Международного наградного союза.

«Комсомолка» выражает соболезнования друзьям и родственникам Михаила Яснова.