Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 октября 2020: Ужесточение масочного режима и вспышка инфекции в театре имени Ленсовета

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь черед актуальной информации на 28 октября 2020 года. За прошедший день в Северной столице инфекцию выявили еще у 721 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились 58 236 человек, умерли 3 674 (+47 за сутки), а выздоровели 36 833 (+403), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный подвел итоги первого дня усиленного контроля за соблюдением мер безопасности по коронавирусу. Масочный режим нарушили 23 пассажира общественного транспорта, а санитарные правила – 113 предприятий. Всем выписали по административному протоколу, который может превратиться в штраф. Для физических лиц он, напомним, составляет 4 тысячи рублей.

Роспотребнадзор обязал во всей России ужесточить масочный режим. Теперь носить средства индивидуальной защиты надо даже в лифтах и на парковках. «Комсомолка» узнала у регионального управления Роспотребнадзора, кто и как будет контролировать петербуржцев с 28 октября. Однако оказалось, что для начала губернатор должен внести соответствующие изменения в «коронавирусное» постановление.

Вспышку инфекции выявили в театре имени Ленсовета. Коронавирус добрался сразу до 10 артистов, в том числе до Сергея Мигицко. Директор учреждения заверил, что весь коллектив постоянно сдает анализы на COVID-19, а перед каждым выступлением делает экспресс-тесты. Из-за массовой болезни артистов некоторые спектакли перенесли.

Добавим, что временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых 60 пациентов с коронавирусом после открытия, получив медлицензию. Также в городе заработала и Горбольница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там за все время пандемии заболели 10 911 человека (+129 за сутки), выздоровели 6 318 (+63 за сутки), умерли 116 (+0 за сутки).