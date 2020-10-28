Ленинградская область отметила день Покрова

После богослужения состоялась братская трапеза и выступления артистов. Фото предоставлено организаторами.

Традиционно празднование дня Покрова состоялось в поселке Лебяжье Ломоносовского района. Праздник прошел в рамках программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области». В этом году его впервые поддержал комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Прихожане храма Святителя Николая Чудотворца встретили особо почитаемый на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы праздничной литургией. Люди пришли в храм помолиться Деве Марии в надежде на благословление и исцеление для своих родных.

- Будем молиться, чтобы вновь Царица Небесная явила свою милость каждому из нас и помогла пережить все то, что сейчас случается в нашей жизни, - отметил настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца, отец Александр Михеев.

По традиции после богослужения состоялась братская трапеза, а особыми гостями праздника стали Санкт-Петербургский мужской вокальный ансамбль духовного пения «Валаам» и казачий ансамбль «Атаман». Артисты исполнили древние византийские духовные песнопения, воспевающие Божию Матерь, а также старинные романсы и столь любимые прихожанами русские народные песни.

Все верующие, которым здоровье и силы позволили прийти, собрались в церкви. Гости праздника участвовали в мастер-классах по кузнечному делу, изготовлению глиняных игрушек, набоек по ткани и созданию кукол. В перерывах между концертными выступлениями каждый желающий мог угоститься блюдами рыбацкой кухни.

- Богородица нам помогает во всем. Если на душе плохо, нужно помолиться, и становится легче. Молимся за свои семьи, за себя, за всех своих близких, - рассказали прихожане.

КСТАТИ

По преданию, в 910 году Богородица в окружении ангелов явилась молящимся в храме Константинополя, распростерла над ними свое белоснежное сверкающее, как солнце на снегу, покрывало, и на людей снизошла благодать.

С Покровом на Руси было связано много народных примет и поверий. Считалось, каким будет этот день, такую стоит ждать и зиму. Если в этот день пойдет снег, то и зима будет снежной. Если ветер будет дуть с севера - к холодной зиме, с юга - к теплой. Если листья с деревьев к Покрову полностью облетят - зима будет снежной, останутся - придут сильные морозы. Еще одна примета: если журавли улетают после Покрова, то зима будет теплой.