Группа «Сплин» представит в Петербурге эксклюзивную программу

Лидер группы "Сплин" Александр Васильев. Фото: предоставлено организаторами.

Любимцы петербуржцев, группа «Сплин», вместе с бессменным лидером Александром Васильевым выступят в городе на Неве с эксклюзивной программой «За что нам все это?». Ее они представят 29 октября в петербургском клубе А2.

Для этого концерта группа подготовила эксклюзивный сет-лист, наполненный сюрпризами и хитами. И сейчас, когда наконец появилась возможность встретиться со зрителями, «Сплин» планирует по максимуму восполнить те эмоции, по которым мы все так скучали. Сложно даже представить, насколько мощным будет концерт.

За 26 лет существования группа обзавелась армией преданных поклонников, выпустила 15 студийных альбомов и заработала звание одной из самых популярных российских рок-групп. Творчество Александра Васильева удивительным образом находит отклик в сердцах миллионов людей. Его песни заслуженно можно причислить к классике русского рока — их знают наизусть далеко за пределами России.

Ну что, вы уже готовы погрузиться в атмосферу истинной петербургской романтики и глубины смыслов? Тогда музыканты ждут вас на концерте.

НА ЗАМЕТКУ

Где? 29 октября в 20.00. Когда? Клуб А2, просп. Медиков, 3.