«МегаФон» станет совладельцем видеосервиса START. Фото: Олег ЗОЛОТО

«МегаФон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START. Вхождение стратегического инвестора позволит START – самому быстрорастущему видеосервису в России – продолжить укреплять позиции на рынке. Известно, что сделка будет реализована в два этапа, в результате доля «МегаФон» в компании составит 33,8%.

- START – самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. «МегаФон» как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке – в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей, - отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. – Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества.

Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

- Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START, - прокомментировала генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева. - Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции «МегаФон» будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса.