Новый филиал BNP Paribas появится в «Невский Центр». Фото предоставлено пресс-службой «Невский Центр».

BNP Paribas Technology и PPF Real Estate Russia, собственник и управляющая компания многофонкционального комплекса «Невский Центр», подписали долгосрочный договор аренды. Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания JLL. BNP Paribas Technology арендовала 555 кв. м в офисной части многофункционального комплекса «Невский Центр».

- То, что нас выбирают такие крупные международные компании, как BNP Paribas, свидетельствует о том, что мы справляемся со всеми поставленными перед нами задачами. BNP Paribas Technology – прекрасное дополнение уникального состава офисных арендаторов «Невского Центра», включающего международных лидеров, - отметил директор по аренде PPF Real Estate Russia Никола Обайдин.

Международный банк BNP Paribas в 2020 году учредил в России компанию BNP Paribas Technology LLC. Она ориентирована на разработку технологических решений для подразделения CIB – Corporate and Institutional Banking. Головной офис находится в Москве. В Санкт-Петербурге разместится филиал компании.

- Мы были рады представлять интересы BNP Paribas Technology в этой сделке. В поисках идеального офиса арендатор ориентировался как на ключевые характеристики здания, так и профессионализм собственника. Поэтому выбор был сделан в пользу флагманского проекта PPF Real Estate Russia. BNP Paribas Technology рассматривал здания класса А в исторической части города и непосредственной близости от метро, в районе с развитой деловой инфраструктурой. Этим требованиям идеально отвечает «Невский Центр», - рассказала старший консультант отдела по работе с арендаторами офисных помещений компании JLL Россия Дарья Глазкова.