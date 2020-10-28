На Северо-Западе появился первый модульный Центр обработки данных МТС. Фото предоставлено пресс службой МТС.

МТС запустила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных МТС в поселке Федоровское Ленинградской области. Корпоративные клиенты и государственные заказчики региона смогут использовать инфраструктуру нового дата-центра в проектах по системной интеграции, для хранения и обработки больших массивов данных, резервного копирования и переноса ИТ-систем на облачную платформу #CloudМТS.

Строительство центра обработки данных велось в рамках соглашения между ПАО «МТС» и правительством Ленинградской области, заключенного в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Торжественная церемония открытия проходила с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и президента ПАО «МТС» Алексея Корни.

- Центр обработки данных станет первым модульным дата-центром МТС на Северо-Западе и выступит инфраструктурной основой для запуска прорывных технологических проектов в Ленобласти, - пояснил Корня. - Это поможет региону ускорить формирование комфортной цифровой среды для жителей и бизнеса, повысит доступность и качество интернет-сервисов для повседневной жизни, образования, государственных и медицинских услуг.

Уровень надежности нового ЦОДа МТС соответствует признанным мировым стандартам: ЦОД МТС – единственный дата-центр в Ленинградской области, имеющий сертификаты TIER III международной организации Uptime Institute. Модульный ЦОД отличается от традиционных дата-центров возможностью быстро масштабировать необходимые вычислительные мощности под любые задачи. На первом этапе подведена мощность 8МВт с потенциалом расширения до 16МВт.

- Компания сделала хороший подарок к своему 27-летию, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Это второй подобный модульный центр в стране и мне приятно, что он открыт в Ленинградской области. Компания уже вложила в первый этап проекта 1,8 млрд рублей инвестиций. Этот центр даст хороший толчок в развитии цифровых технологий и ИТ-сервиса на Северо-Западе.