Боруссия - Зенит 28 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов

28 октября 2020 пройдет матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов «Боруссия» - «Зенит». Начало в 23.00. Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Сегодня, 28 октября 2020 пройдет матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов «Боруссия» - «Зенит». Прямую онлайн-трансляцию игры мы будем вести на нашем сайте. Рассказываем, почему эту игру нельзя пропустить.

Команде нужна поддержка

Пусть даже на расстоянии. Ведь на стадион в немецком Дортмунде не пустят никого, даже тех 300 болельщиков, о которых говорили ранее. Играть будут при пустых трибунах.

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Бразилец до сих пор не может восстановиться после травмы. Он прилетел с командой в Германию, но лишь для того, чтобы проконсультироваться с местными врачами. Что касается иранского бомбардира, то у него ангина. И он тоже не сможет помочь команде в этом матче.

Вспомнить прошлые победы. И поверить в будущие

«Зенит» ведь уже обыгрывал «Боруссию». В мае 2014 года, и тоже в Лиге Чемпионов, но уже в 1/8 финала. И это был первый матч Сергея Семака, как основного тренера – ведь буквально накануне игры Лучано Спаллетти покинул свой пост из-за предыдущих неудачных выступлений клуба.

Тем не менее, команда не подвела. На гостевом поле «Зенит» одержал победу. И, хотя ее не хватило, чтобы продолжить борьбу в еврокубке, дебют Семака оказался успешным.

Проверить, правы ли букмекеры

Пока что они ставят с большим отрывом на «Боруссию». В успех «Зенита» верят мало. В ничью чуть больше, но тем не менее, немцы в этом матче, да и вообще в нашей группе – фавориты. Но чудеса ведь случаются, если в них верить.

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- Несмотря на то что Холланд — звезда европейского, а то и мирового масштаба, не он один несет угрозу, - говорит Сергей Семак. - Зависит не столько как индивидуально, сколько как командно мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии «Боруссии». Те, кто прилетел, все готовы, рвутся в бой.

КОНКРЕТНО

Когда и где смотреть матч

Он пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало игры «Боруссия» - «Зенит» в 23.00. Трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».