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Общество

Особое внимание АПК и социальному социальному развитию села

В ближайшие годы в регионе сделают акцент на развитие мясного животноводства и реализацию программы комплексного развития сельских территорий.
Маргарита РЫБАКОВА
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Дмитрий Патрушев на встрече с аграриями 47-го региона отметил успехи Ленобласти в развитии АПК.

Дмитрий Патрушев на встрече с аграриями 47-го региона отметил успехи Ленобласти в развитии АПК.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым объехал ведущие предприятия агропромышленного комплекса региона. Они осмотрели племенной завод «Бугры» во Всеволожском районе. Всего там находится 1100 фуражных дойных коров, 2800 - с телятами. Надой на одну корову к концу 2020 года по планам достигнет 12 тысяч килограммов молока. Дмитрий Патрушев на встрече с аграриями 47-го региона отметил успехи Ленобласти в развитии АПК.

- По итогам прошлого года вы являетесь абсолютным лидером по надоям среди всех субъектов РФ, - отметил министр. - В 2019 году в регионе в среднем на одну корову приходилось 8,7 тонны молока. Это почти в 1,5 раза выше среднероссийских значений. Позитивная тенденция сохраняется и в 2020-м. Уверен, такие показатели достигнуты, в том числе, благодаря высокому уровню организации племенной работы в регионе. Также участники встречи осмотрели производственные мощности птицефабрики «Роскар» в Выборгском районе: склад хранения яйца, участок сушки яичного белка и цех по фасовке готовой продукции. Александр Дрозденко хорошо знаком с этим предприятием: 7 октября оно представляло регион на XII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2020». Каждый год птицефабрика выпускает более 1 млрд штук яиц. Это крупнейший в стране экспортер продукции глубокой переработки яиц в страны ЕС и СНГ. Также во время совещания Дмитрий Патрушев и Александр Дрозденко обсудили итоги уборочной кампании, с которой Ленобласть успешно справилась.

Губернатор Ленинградской области вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым объехал ведущие предприятия агропромышленного комплекса региона.

Губернатор Ленинградской области вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым объехал ведущие предприятия агропромышленного комплекса региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

- Субъекту удалось увеличить объемы производства зерновых на 6 процентов, до 155 тысяч тонн. Также активно идет уборка картофеля и овощей открытого грунта, - обозначил Патрушев. По словам министра, в перерабатывающей и пищевой промышленности тоже отмечается позитивная динамика. В том числе возросло производство сыров на 38 процентов, мясных полуфабрикатов на 14 процентов и плодоовощных консервов на 16 процентов за 8 месяцев текущего года. Помимо этого, Ленобласть за короткое время стала одним из лидеров по производству радужной форели. Регион занял третье место в этом сегменте АПК в 2019 году.

- Агропромышленный комплекс региона в последние годы находится на подъеме, во многом это благодаря поддержке Минсельхоза России, - отметил Александр Дрозденко. - Мы в лидерах по молоку, яйцу, производству форели, значительно увеличили инвестиции в АПК. В ближайшие годы нам необходимо достичь высоких результатов и в мясном животноводстве. Сегодня в Ленинградской области реализуется порядка восьмидесяти инвестпроектов с участием государства и инвесторов. Мы рассчитываем, что и впредь останемся регионом с высокими темпами развития. Уделим внимание новым проектам в АПК и социальному развитию села.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поблагодарил руководство региона за успехи отрасли и поздравил аграриев с прошедшим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Участники встречи осмотрели производственные мощности птицефабрики «Роскар» в Выборгском районе

Участники встречи осмотрели производственные мощности птицефабрики «Роскар» в Выборгском районе

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

КСТАТИ

Достижения аграриев оценил премьер Мишустин

С достижениями Ленобласти в сфере АПК в рамках выставки «Золотая осень» ознакомился премьер-министр Михаил Мишустин. Всего он посетил онлайн-стенды пяти регионов, и 47-й был в этой очереди первым.

- Объем валового продукта в АПК Ленинградской области в этом году увеличился на 11 миллиардов рублей и впервые в истории достигнет показателя 260 миллиардов рублей. Экспорт продукции АПК вырастет на 33 процента - до 320 миллионов долларов, - рассказал премьер-министру губернатор Александр Дрозденко, находясь на птицефабрике «Роскар».

Глава региона отметил, что на этом предприятии введена уникальная технология, при которой покупатель становится первым человеком, который касается руками куриного яйца.

- Ленинградское яйцо экспортируется даже в Арабские Эмираты, - добавил Дрозденко.

Дела у аграрного сектора в Ленобласти вообще обстоят отлично, даже, несмотря на пандемию коронавируса. Так, 47-й регион остается лидером в России по производству яйца, племенному и молочном животноводству. Также здесь активно развивается рыбоводство, увеличивается количество крестьянско-фермерских хозяйств, растет спрос на их продукцию. На 20 процентов увеличилось производство рыбы, в два раза выросли объемы поставок на рынок грибов и ягод.

Ленинградская область в лидерах по производству молока.

Ленинградская область в лидерах по производству молока.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лучшие из лучших: На прошлой неделе в Москве прошла Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Ленинградская область завоевала 12 наград на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». 8 из них принесли ленинградские фермеры. Например, золото завоевали овцеводы региона. В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» золотую медаль Минсельхоза РФ получило овцеводческое хозяйство Анастасии Степаненко из Ломоносовского района. Серебряная - у птицевода Андрея Богданова из Волосовского района, а бронзовая - у Виктории Попковой из Приозерского, она занимается разведением молочных коров монбельярдской породы. В номинации «Лучший начинающий фермер» серебряные медали получили молочные фермерские хозяйства Лали Каврелишвили и Рахматуллы Розымбаева из Лужского района. Бронза у Антона Алексеева, который занимается разведением осетров в Гачинском районе. В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» бронза у кооператива «Приоритет», который возглавляет фермер Игорь Столбов. Хозяйство занимается выращиванием кроликов в Волховском районе. Кроме этого, бронзовой медалью Минсельхоза РФ отмечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области.

Также двумя золотыми медалями «Золотой осени» отмечены Гатчинский комбикормовый завод за производство качественных кормов для несушек и бройлеров и еще одним золотом - Тосненский комбикормовый завод за корма для кроликов. Серебряная медаль у управления Гостехнадзора Ленинградской области за внедрение цифровой системы выдачи прав, регистрации транспорта и проведение техосмотра. - Такой успех стал возможен благодаря господдержке фермеров, количество которых растет с каждым годом. Только в этом году на соискание различных грантов было подано 168 заявок, гранты выданы 48 лучшим проектам, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко. - По итогам 2020 года общий объем поддержки КФХ составит порядка 550 млн рублей, или 10 процентов от общей поддержки АПК. Мы будем просить об увеличении суммы финансирования фермерства на следующий год.

Экономика: Социальные вопросы

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