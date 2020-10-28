Особое внимание АПК и социальному социальному развитию села

Дмитрий Патрушев на встрече с аграриями 47-го региона отметил успехи Ленобласти в развитии АПК. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым объехал ведущие предприятия агропромышленного комплекса региона. Они осмотрели племенной завод «Бугры» во Всеволожском районе. Всего там находится 1100 фуражных дойных коров, 2800 - с телятами. Надой на одну корову к концу 2020 года по планам достигнет 12 тысяч килограммов молока. Дмитрий Патрушев на встрече с аграриями 47-го региона отметил успехи Ленобласти в развитии АПК.

- По итогам прошлого года вы являетесь абсолютным лидером по надоям среди всех субъектов РФ, - отметил министр. - В 2019 году в регионе в среднем на одну корову приходилось 8,7 тонны молока. Это почти в 1,5 раза выше среднероссийских значений. Позитивная тенденция сохраняется и в 2020-м. Уверен, такие показатели достигнуты, в том числе, благодаря высокому уровню организации племенной работы в регионе. Также участники встречи осмотрели производственные мощности птицефабрики «Роскар» в Выборгском районе: склад хранения яйца, участок сушки яичного белка и цех по фасовке готовой продукции. Александр Дрозденко хорошо знаком с этим предприятием: 7 октября оно представляло регион на XII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2020». Каждый год птицефабрика выпускает более 1 млрд штук яиц. Это крупнейший в стране экспортер продукции глубокой переработки яиц в страны ЕС и СНГ. Также во время совещания Дмитрий Патрушев и Александр Дрозденко обсудили итоги уборочной кампании, с которой Ленобласть успешно справилась.

Губернатор Ленинградской области вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым объехал ведущие предприятия агропромышленного комплекса региона. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

- Субъекту удалось увеличить объемы производства зерновых на 6 процентов, до 155 тысяч тонн. Также активно идет уборка картофеля и овощей открытого грунта, - обозначил Патрушев. По словам министра, в перерабатывающей и пищевой промышленности тоже отмечается позитивная динамика. В том числе возросло производство сыров на 38 процентов, мясных полуфабрикатов на 14 процентов и плодоовощных консервов на 16 процентов за 8 месяцев текущего года. Помимо этого, Ленобласть за короткое время стала одним из лидеров по производству радужной форели. Регион занял третье место в этом сегменте АПК в 2019 году.

- Агропромышленный комплекс региона в последние годы находится на подъеме, во многом это благодаря поддержке Минсельхоза России, - отметил Александр Дрозденко. - Мы в лидерах по молоку, яйцу, производству форели, значительно увеличили инвестиции в АПК. В ближайшие годы нам необходимо достичь высоких результатов и в мясном животноводстве. Сегодня в Ленинградской области реализуется порядка восьмидесяти инвестпроектов с участием государства и инвесторов. Мы рассчитываем, что и впредь останемся регионом с высокими темпами развития. Уделим внимание новым проектам в АПК и социальному развитию села.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поблагодарил руководство региона за успехи отрасли и поздравил аграриев с прошедшим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Участники встречи осмотрели производственные мощности птицефабрики «Роскар» в Выборгском районе Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

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Достижения аграриев оценил премьер Мишустин

С достижениями Ленобласти в сфере АПК в рамках выставки «Золотая осень» ознакомился премьер-министр Михаил Мишустин. Всего он посетил онлайн-стенды пяти регионов, и 47-й был в этой очереди первым.

- Объем валового продукта в АПК Ленинградской области в этом году увеличился на 11 миллиардов рублей и впервые в истории достигнет показателя 260 миллиардов рублей. Экспорт продукции АПК вырастет на 33 процента - до 320 миллионов долларов, - рассказал премьер-министру губернатор Александр Дрозденко, находясь на птицефабрике «Роскар».

Глава региона отметил, что на этом предприятии введена уникальная технология, при которой покупатель становится первым человеком, который касается руками куриного яйца.

- Ленинградское яйцо экспортируется даже в Арабские Эмираты, - добавил Дрозденко.

Дела у аграрного сектора в Ленобласти вообще обстоят отлично, даже, несмотря на пандемию коронавируса. Так, 47-й регион остается лидером в России по производству яйца, племенному и молочном животноводству. Также здесь активно развивается рыбоводство, увеличивается количество крестьянско-фермерских хозяйств, растет спрос на их продукцию. На 20 процентов увеличилось производство рыбы, в два раза выросли объемы поставок на рынок грибов и ягод.

Ленинградская область в лидерах по производству молока. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лучшие из лучших: На прошлой неделе в Москве прошла Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Ленинградская область завоевала 12 наград на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». 8 из них принесли ленинградские фермеры. Например, золото завоевали овцеводы региона. В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» золотую медаль Минсельхоза РФ получило овцеводческое хозяйство Анастасии Степаненко из Ломоносовского района. Серебряная - у птицевода Андрея Богданова из Волосовского района, а бронзовая - у Виктории Попковой из Приозерского, она занимается разведением молочных коров монбельярдской породы. В номинации «Лучший начинающий фермер» серебряные медали получили молочные фермерские хозяйства Лали Каврелишвили и Рахматуллы Розымбаева из Лужского района. Бронза у Антона Алексеева, который занимается разведением осетров в Гачинском районе. В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» бронза у кооператива «Приоритет», который возглавляет фермер Игорь Столбов. Хозяйство занимается выращиванием кроликов в Волховском районе. Кроме этого, бронзовой медалью Минсельхоза РФ отмечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области.

Также двумя золотыми медалями «Золотой осени» отмечены Гатчинский комбикормовый завод за производство качественных кормов для несушек и бройлеров и еще одним золотом - Тосненский комбикормовый завод за корма для кроликов. Серебряная медаль у управления Гостехнадзора Ленинградской области за внедрение цифровой системы выдачи прав, регистрации транспорта и проведение техосмотра. - Такой успех стал возможен благодаря господдержке фермеров, количество которых растет с каждым годом. Только в этом году на соискание различных грантов было подано 168 заявок, гранты выданы 48 лучшим проектам, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко. - По итогам 2020 года общий объем поддержки КФХ составит порядка 550 млн рублей, или 10 процентов от общей поддержки АПК. Мы будем просить об увеличении суммы финансирования фермерства на следующий год.