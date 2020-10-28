AcademeG, Богдан Булычев и Машинаторы встретятся на АвтоБлогерШоу в Петербурге

На АвтоБлогерШоу обсудят тренды мирового автопрома. Фото: предоставлено организаторами.

В Санкт-Петербурге пройдет АвтоБлогерШоу – важное событие в мире автомобильной индустрии, которое объединит на одной площадке известных блогеров, экспертов и любителей незаурядных авто. Организаторами проекта выступают РК-Медиа, ЭкспоФорум-Интернэшнл, Межрегионального контактного центра и Velgutsgarage.

На выставке будут представлены уникальные автомобили – от компактных до роскошных салонов и стильной ретроклассики, мощных внедорожников и крутых суперкаров, гоночных болидов и электромобилей. Участники мероприятия познакомятся с эксклюзивными тюнинг-проектами топовых автоблогеров.

В рамках деловой программы мероприятия состоятся мастер-классы и презентации эксклюзивных автопроектов от авторов популярных YouTube-каналов, AcademeG (3,2 млн подписчиков), «Богдан Булычев» (1,2 млн подписчиков) Iling Show (682 тыс. подписчиков), «Машинаторы» (626 тыс. подписчиков) и многие другие.

На АвтоБлогерШоу также обсудят тренды мирового автопрома, инноваций в автомобилестроении и их применения в производстве серийных моделей, состоятся дискуссии о перспективах развития направлений автотюнинга и правилах сертификации переделки стоковых автомобилей, о развитии автомобильного туризма и спорта в России и другие актуальные и интересные для автолюбителей темы.