«Галамарт» снова устроил акцию «2 по цене 1» на гаджеты. Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Наушники и кабели для зарядки вечно теряются? Да, это им свойственно, но это вовсе не повод огорчаться: лучше просто закупить их впрок. Тем более, в «Галамарте» с 23 по 31 октября на эти товары от FORZA действует акция «2 по цене 1»!

Так, симпатичные наушники или кабели для зарядки с интересным дизайном можно приобрести практически даром. Также в акции участвуют чехлы для телефона, палка для селфи и кольцо-держатель для телефона.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Что касается наушников, их можно выбрать, например, в нежно-голубом цвете или с двухцветным проводом. Вообще, чем они ярче, тем меньше вероятность, что вы их где-то оставите. Да и выглядят такие наушники, согласитесь, намного симпатичнее черных или белых.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Не помешают вам и запасные кабели для зарядки. Одну пару можно оставить дома, вторую забрать на работу, - и больше не переживаться, что в самый неподходящий момент останетесь без связи... Кстати, в «Галамарте» по акции можно купить кабели и с разъемами iP, и с Micro USB, и с Type C.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

И это далеко не все! Другие, не менее выгодные акции, вы всегда можете отследить на официальном сайте.