Доступ на Соловки вновь ограничили из-за коронавируса

На Соловецкие острова вновь перестали пускать туристов и паломников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Архангельской области вновь ограничили транспортное сообщение с Соловками. С 28 ноября попасть на острова смогут только местные жители и те, кто имеет специальное разрешение от местной администрации или регионального Оперштаба. Причиной, как и весной, стала опасность распространения коронавируса.

- В соответствии с последними изменениями, внесенными в указ губернатора Архангельской области №28-у, вновь вводятся ранее действующие ограничения на воздушное и водное сообщение с муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района, - сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

Согласно распоряжению губернатора, все авиарейсы, кроме тех, на которых летят местные жители, обслуживать на посадочной площадке «Соловки» не будут. Чтобы купить билет, списки с фамилиями надо заранее подавать в авиакомпанию через местную администрацию.

Аналогичный документ поступил и в адрес судоходной компании, работающей на маршруте до Соловецких островов.

Путь на Соловки заказан для всех, кроме местных жителей. Фото: instagram.com/solovetsky.monastery

Тем же туристам, которые пришли к Соловкам на лодке, яхте или другом плавсредстве, запрещено сходить на берег в течение двух недель. Исключение сделано только для грузовых и научно-исследовательских судов.

Требование о наличии документа об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР также оставлено в силе.

Напомним, что прошлый раз Соловки закрывали для туристов со 2 апреля по 14 июля.

Справка «КП»:

На островах Соловецкого архипелага располагается Спасо-Преображенский мужской монастырь. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является местом паломничества – около 8 тысяч человек в год. Также на Соловки за лето приезжают примерно 20 тысяч туристов. Однако в нынешнем сезоне турпоток был значительно меньше из-за карантинных ограничений.

Основное население Соловецких островов составляет 900 человек.