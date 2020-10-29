«Зенит» упрекнули в трусости: Что пишут фанаты после поражения от «Боруссии», которое стало третьим к ряду

Болельщики раскритиковали "Зенит" после поражения от "Боруссии" со счетом 0:2 в Лиге чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

Болельщики «Зенита» прогнозируемо разочаровались поражением любимой команды в гостевом матче против «Боруссии» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2, голами отметились Санчо и Холанд. Фанаты «Зенита» негодуют – мол, ноль очков в турнирной таблице да и еще третье поражение к ряду, если прибавить проигрыш «Рубину» в РПЛ и «Брюгге» все в той же ЛЧ.

Досталось от фанатов и новичку Венделу, от которого ждут больше креатива. Фото: ФК "Зенит"

В официальных группах петербургского клуба в соцсетях тут же появились сотни критиков и экспертов. Под гнев попало все: ошибка Караваева при назначенном пенальти, замена Дзюбы на Мостового после первого тайма, осторожная тактика на контратаках, ноль ударов в створ ворот соперника. Но кроме того болельщики убеждены, внимание, в трусости команды и не желают видеть такой пассивный футбол.

- Я не понимаю, чего боятся Семак и игроки. Нужно идти вперед, биться, играть в атакующий футбол, а не ставить двухэтажный автобус и надеяться на контратаки с одним Дзюбой. Мы все ждем зрелищный футбол, самоотдачу футболистов, смелые тактические решения Семака. Но, к сожалению, у «Зенита» нет битвы, потому что Семак проиграл войну еще до начала игр ЛЧ, - высказывается Витя Степаненко в группе «Зенита» во «Вконтакте».

- Очередной очень трусливый матч, очередной матч в «меньшинстве», очередной раз не хочется смотреть на это, - пишет пользователь Miron Moraev.

Случай уникальный - капитана Артему Дзюбу заменили после первого тайма. Фото: ФК "Зенит"

- Вот вроде и «Локо» и «Зенит» проиграли, но насколько вчера хотелось поаплодировать «Локомотиву» (москвичи уступили победителю прошлой ЛЧ «Баварии» со счетом 1:2 – Прим.ред), настолько же сегодня охота плеваться от игры «Зенита»! – негодует Евгений Сиденков.

При этом ряд фанатов призывает коллег не посыпать голову пеплом, поскольку спорт постоянно состоит из взлетов и падений, тем более «Зенит» был обескровлен своими лидерами в атаке.

- Ребят, а чего вы хотите? Приехать в Дортмунд и лететь? У Семака был отличный план, к сожалению Кара (Караваев – Прим.ред) привез пенальти. У нас нет ни Азмуна, ни Малкома, у нас плохая форма. Но как же противно слушать вас, дорогие болельщики, пославшие команду, тренера и капитана на три буквы за неудачный отрезок, - защищает команду Илья Покутний.

После игры полузащитник Александр Ерохин признался, что команда просто не дотерпела из-за чрезмерной обороны. На ничью «Зенит» точно мог рассчитывать. Реабилитироваться перед фанатами в Лиге чемпионов петербургский клуб постарается 4 ноября в домашней игре против «Лацио».