Уникальные новостройки Петербурга: кто строит и где их искать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще не так давно об индивидуальности и уникальных особенностях новостроек никто не задумывался. Это было и не нужно - нового жилья не хватало и люди покупали то, что им предлагали. Сегодня многое изменилось, причем кардинально. Для современного человека важны не только стены и крыша над головой, но и образ дома, его стиль и окружение. Для многих горожан их жилье становится предметом гордости, способом самовыражения.

Какие особенности жилья сегодня покупатели ценят прежде всего? Насколько людям важна атмосфера и отношения с соседями? И правда ли, что определенные комплексы и кварталы привлекают определенных покупателей?

Эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» обсудят наши эксперты - генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев, директор по маркетингу компании «Красная стрела» Марина Агеева, начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.

Трансляция пройдет 30.10 в 13.03 на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».