Норма жизни: как приобщить к спорту

С каждым годом все больше людей понимает: здоровье - это в первую очередь не таблетки и витамины, а образ жизни, физкультура и спорт. Во многом осознание и переоценка ценностей происходят благодаря усилиям властей того или иного региона.

ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ

- Наша задача, как власти, не на словах, а на деле привить любовь к спорту, - говорит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В первую очередь, конечно, речь идет о детях, за которыми будущее - здоровое и спортивное. Но и взрослым людям физкультура необходима, поэтому в регионе стремятся привлечь к регулярным занятиям спортом как можно больше ленинградцев всех возрастов. По статистике, прошлым летом здоровый образ жизни вели 39 процентов, к концу 2019-го приобщилось ещ 42,3 процента населения Ленобласти, а к июлю 2020 года регулярно поддерживало физическую форму 43,5 процента жителей (и это несмотря на пандемию!).

Но область ставит куда более амбициозную цель: через четыре года эта цифра должна увеличиться до 55 процентов. Такие обязательства регион взял на себя в рамках исполнения национального проекта «Демография», а точнее - его региональной программы «Спорт - норма жизни».

- Сегодня у нас преображаются спортивные залы, площадки и ледовые арены, - рассказывает Александр Дрозденко. - У нас неплохой результат: свыше 42 тысяч школьников занимаются дворовым спортом.

В регионе проходили Всероссийские сельские школьные игры спортивных клубов. Фото: Правительство Ленобласти

ГОД ЗДОРОВЬЯ

Напомним, к реализации нацпроекта активно приступили в 2019-м. Нет, конечно, пропагандировать здоровый образ жизни в регионе старались всегда, но не в статусе национального приоритета. Теперь же совсем по-другому.

В итоге прошлый год в Ленобласти стал Годом здорового образа жизни. За этот период здесь провели почти тысячу физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе масштабный День физкультурника, возродили Токсовский лыжный марафон, запустили проект #марафон365, а еще вплотную взялись за создание условий для занятий массовым спортом.

- Для повышения массовости был сделан акцент на создании уличной инфраструктуры спорта, - рассказал губернатор в ходе отчета Законодательному собранию этим летом. - Нас сначала критиковали за такие министадионы. Но сегодня уже появляются воркаут-площадки, скейтборд-площадки. В 2019 году в Луге открыли первый фитнес-центр под открытым небом. И это только малая часть объектов. Кроме того, в 2019-м открыли волейбольный центр в Сосновом Бору, футбольное поле в Дубровке, стадион в Отрадном, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в деревне Малое Верево. Кстати, таких комплексов по области будет все больше, например, ФОК в Сланцах и стадион в Ивангороде.

ВСЕМ - ЗАПЛЫВ

Отдельно надо сказать про бассейны. Так, новый спортивный объект должен появиться к новому году в Гатчине. Три чаши, порядка 160 мест для зрителей и четыре больших спортивных зала. Здесь строительство в рамках региональной программы ведется в формате государственно-частного партнерства. Удачный опыт готовы продвигать и дальше.

- Сегодня планируется еще два объекта по концессии - многофункциональные спортивные комплексы в Тосно и Мурино, - говорит Александр Дрозденко. - Для нас это возможность обеспечить необходимой спортивной инфраструктурой жителей и при этом сократить бюджетные расходы на создание объектов спорта и их эксплуатацию, привлекая инвесторов.

При этом в области подчеркивают, что Год здорового образа жизни закончился, но привычка к занятиям спортом уже никуда от ленинградцев не денется. Несмотря на пандемию, здесь планируют продолжить все начатые программы, проекты и мероприятия.

КСТАТИ

ЧТО И КОГДА ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В ЛЕНОБЛАСТИ

До конца 2020 года. Бассейн в Ивангороде, второй этап спортивного центра в Выборге - крытый каток, плавательный бассейн в Гатчине, ФОК в Сланцах, стадион в Никольском.

2021 год. Спортивный зал в школе № 12 в Высоцке Выборгского района, бассейн в Кингисеппе, спортплощадка в Бегуницах Волосовского района, биатлонно-лыжный комплекс в Шапках.

2022 год. ФОК во Всеволожске, в Новолисино и деревне Виллози, ледовая арена в Волхове. Реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине и тренировочной площадки в Рощино.

Кроме того, до 2022 года в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни» построят еще четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в Сертолово, Котельском, Гатчине и Каменногорске.

Свои спортивные команды есть даже у Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Вот это фото с соревнований по хоккею с мячом Фото: Правительство Ленобласти

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каждому городу - свой спорткомплекс

Чем больше спортивных объектов появляется в Ленобласти, тем ближе регион к внедрению социального стандарта. Суть в том, что в каждом населенном пункте региона должно быть определенное количество мест, где можно заниматься спортом.

Так, в городах и административных центрах муниципальных районов или городских округов должны быть как минимум физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, освещенная лыжная трасса длиной не менее двух километров и велодорожка такой же длины, а также парк для занятий спортом на открытом воздухе.

В административных центрах городских или сельских поселений муниципальных районов должны быть ФОК, универсальная спортивная площадка и лыжная трасса.

СПРАВКА «КП»

Физкультура и спорт в России были объявлены национальными приоритетами весной 2018 года. Тогда же была поставлена задача: увеличить количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов.

В Ленобласти аналогичные цели занесены в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Также реализуются региональный проект «Спорт - норма жизни», который является частью национального проекта «Демография», и региональная программа «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области».

По плану к 2024 году показатель вовлеченности ленинградцев в занятия физкультурой и спортом должен составлять 55 процентов.