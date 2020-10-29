742 проекта из 59 стран поборются за статуэтку первого архитектора Петербурга

Статуэтка конкурса "Золотой Трезини". Фото: предоставлено организаторами.

Оргкомитет Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» допустил к участию в конкурсе 742 проекта. Они реализованы либо предложены к реализации в 59 странах мира. Это Австралия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гватемала, Германия, Гонконг, Египет, Индия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Шри-Ланка, Япония и другие. В оргкомитете уточняют, что все 742 проекта размещены на сайте goldtrezzini.ru.

- По нашим данным, из архитектурно-дизайнерских премий, базирующихся в России, «Золотой Трезини» обладает самой широкой географией участия, – отмечает председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – В этом году мы получили заявки из стран Европы, Азии, Африки, обеих Америк и Австралии! Можно сказать, что начинает осуществляться наша мечта о том, что архитекторов, реставраторов, дизайнеров со всего мира объединит имя Доменико Трезини – швейцарца по происхождению, первого архитектора Санкт-Петербурга.

Музей Олимпийских и Паралимпийских игр в США. Фото: предоставлено организаторами.

В настоящее время допущенные к участию проекты оценивает отборочная комиссия. В ее составе – опытные архитекторы, реставраторы и преподаватели архитектурных вузов из разных регионов России. Голосование комиссии определит финалистов конкурса – их список будет опубликован 5 ноября. А 6 ноября приступит к работе большое международное жюри, которое выберет победителей. Лауреаты «Золотого Трезини» в основных и специальных номинациях будут объявлены и торжественно награждены 1 декабря в Петербурге.

НА ЗАМЕТКУ

Конкурс «Золотой Трезини» учрежден в 2018 году. Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Почетный председатель Международного совета конкурса – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Золотой Трезини» — единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют собрание государственного музея. Работы победителей конкурса демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости, а затем поступают в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Конкурс проходит под патронатом мэрии города Лугано (Швейцария) и при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Департамента культуры и туризма Абу-Даби, Главгосэкспертизы России, Архсовета Москвы, КГА, КГИОП, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Ленинградской области, Всемирного клуба петербуржцев, Союза архитекторов России, Союза реставраторов России, СПбГАСУ и других российских и зарубежных институций.