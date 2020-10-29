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«МегаФон» займется разработкой системы спутниковой передачи данных

Сеть сможет обеспечить высокоскоростную связь по всей территории России
Степан СТЕПАНОВ
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«МегаФон» займется разработкой системы спутниковой передачи данных.

«МегаФон» займется разработкой системы спутниковой передачи данных.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания «МегаФон» инвестирует средства в исследование низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. Реализовывать проект будет дочернее предприятие «Мегафон 1440», которое начнет работу уже 16 ноября.

О КОМПАНИИ

Цифра «1440» в названии символична. Ровно столько оборотов вокруг земли сделал первый искусственный спутник Земли, космический аппарат «Спутник-1». Для МегаФона выбор такого названия для новой компании – не только дань уважения историческому техно-рекорду в области космонавтики, но и символ новых, кажущихся на первый вгляд недостижимыми, возможностей.

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов «МегаФона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, – и испытает их на земле и в космосе.

- Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, - говорит Алексей Шелобков. - Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

- Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране, – говорит генеральный директор «МегаФон» Геворк Вермишян. - Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы.

Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи – нынешних, завтрашних и послезавтрашних.

Также Геворк Вермишян отметил, что «МегаФон» всегда мыслит технологиями будущего. Компания первой дала стране 3G и 4G, подключила рекордное количество обслуживаемых «умных» устройств Интернета вещей, а также обеспечивает самый быстрый мобильный интернет в России. Изучение и создание коммерчески успешных спутниковых сетей станет для «МегаФон» новым этапом.

- Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты – от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов, - продолжает спикер. - Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос.

В ближайшие два года на проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания «МегаФон» потратит 6 млрд рублей. Первые орбитальные миссии «МегаФон 1440» могут состояться уже на горизонте пяти лет.

СПРАВКА

«МегаФон» – технологический лидер телекоммуникационной отрасли. Первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. МегаФон – многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Оператор обладает самым широким покрытием сети по данным Роскомнадзора. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов. «МегаФон» – лидер по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране. Компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 млрд рублей.

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