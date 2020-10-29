Случаев много: В Ленинградской области фиксируют повторные заболевания коронавирусом

В Ленобласти растет число повторных заболеваний коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинградской области зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Люди, уже перенесшие болезнь в весенний пик «ковида», вновь становятся пациентами врачей. И таких ситуаций много.

- Это уже не единичные случаи. К сожалению, заболевают повторно и те, кто переболел в первую волну, и, в общем-то имел показатели сформировавшегося иммунитета. Но повторные случаи есть, и тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или нет, - заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк на совещании, прошедшем в правительстве Ленинградской области.

По ее словам, некоторые из повторных пациентов тяжелее переносили первый раз, а у других коронавирус протекает сильнее при повторном заражении.

- Говорить сегодня о том, что «я переболел и уже не заболею» мы, к сожалению, сегодня не можем - подчеркнула санитарный врач.

Заболеть коронавирусом может кто угодно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что касается общих показателей осеннего роста заражаемости коронавирусом, то на область имеет влияние близость к Санкт-Петербургу, где показатели одни из самых высоких по стране.

И хоть в Ленобласти ситуация относительно 5-миллионного мегаполиса относительно спокойная – есть запас по свободным койкам, а уровень смертности довольно низок, Ольга Историк напомнила о новом постановлении федерального управления Роспотребнадзора о требовании носить маски с перчатками в общественных местах с 28 октября 2020 года.

- Граждане должны носить (средства защиты – прим.ред), контроль должен осуществляться. Время уговоров прошло. Не надел маску – получил штраф от 15 тысяч рублей, - подчеркнула Ольга Историк.

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