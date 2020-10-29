Как восстановить организм после инсульта в домашних условиях

По данным медиков,острое нарушение кровоснабжения головного мозга ежегодно переносит более двадцати тысяч петербуржцев.Фото: freepik.com.

Не только коронавирус

Сегодня практически все внимание общественности приковано к проблеме коронавирусной инфекции, хотя остальные (и не менее опасные) болезни никуда не делись.

- К сожалению, особенности функционирования медицинских учреждений в настоящих условиях резко ограничивают возможности получения восстановительного лечения пациентов после перенесенного инсульта. Пациенты остаются один на один со своими проблемами, упускают драгоценное время, остающееся у них для реабилитации, и теряют возможность к восстановлению, ложась тяжелым бременем на плечи родственников, - говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук ВМедА им. С.М.Кирова Константин Наумов.

Проблема действительно серьезная. Если принимать препараты пациент может самостоятельно, то проводить важнейшую часть лечения, направленную на восстановление утраченных функций поддержания равновесия, движения, речи и других, у него вряд ли получится.

- Оборудование для реабилитационного лечения дорого стоит и требует участия медицинского специалиста. Это и определяет активный поиск альтернативных методов и методик, которые позволили бы пациентам восстанавливаться в домашних условиях с максимально возможной эффективностью при минимальных рисках побочных эффектов. Методов, простых в использовании и не требующих постоянного контроля медицинского персонала. С этой целью нейрофизиологи продолжают разрабатывать различные направления, в том числе и методики электростимуляции головного мозга, - продолжает Константин Наумов.

Медицинское ноу-хау

Одной из наиболее перспективных сегодня считается методика непрямой электростимуляции головного мозга посредством воздействия на одну из самых богатых рецепторами зон - область языка. Этот способ получил название транслингвальная электростимуляция.

- Эта методика изначально разрабатывалась канадскими специалистами для облегчения ориентирования в пространстве пациентов с утраченным зрением. В процессе экспериментов она показала свою эффективность и для восстановительного лечения, в частности для восстановления функции поддержания равновесия. Нервные импульсы от рецепторов языка, которые раздражаются электричеством, по чувствительным нервам достигают важных зон ствола головного мозга. Те в свою очередь поддерживают тонус и участвуют в поддержании механизмов нейропластичности мозга для восстановления утраченных функций, - объясняет Константин Наумов.

Но самое главное, что прибор, используемый для стимуляции, прост в обращении и требует минимального времени для обучения пациента. Сначала врач вместе с пациентом проводит тестирование для определения имеющейся симптоматики, которая позволит оценивать эффект от лечения, и определяет цели для работы. После этого подбираются упражнения, которые пациент может выполнять самостоятельно в домашних условиях.

- Процедура транслингвальной электростимуляции проводится или во время занятий, или непосредственно перед ними. Общая продолжительность занятия составляет 20 минут. Пациент может сам контролировать интенсивность воздействия электрического тока и сложность выполняемых упражнений, - добавляет Константин Наумов. - Важно, что на настоящий момент не отмечено каких-либо отрицательных эффектов на головной мозг от процедуры, ведь воздействие осуществляется не напрямую, а опосредованно. Основным неудобством на первых процедурах может быть повышенное слюноотделение, которое постепенно проходит и в дальнейшем не беспокоит пациента.

КСТАТИ

Что разбудит мозг

Есть много методов восстановления после инсульта, и некоторые из них приносят пациентам не только пользу, но и удовольствие. Например, аэрокинезис - специальная программа восстановления и реабилитации, которая проводится в аэротрубе. Главный тренажер здесь - поток воздуха мощностью 300 атмосфер.

- На человека воздействует несколько факторов - непривычное положение тела, атмосферное давление, скорость ветра и температура воздуха. Пациент оказывается в условиях, когда у него пробуждается мозговая активность, появляются новые качественные нейронные связи между центральными отделами мозга и телом. В работе одновременно задействуются все функциональные жизнеобеспечивающие системы, и происходит мощное воздействие на костную систему, мышцы, связки, эндокринную и сенсорную системы, - рассказывает автор метода аэрокинезиса Марина Иванова.