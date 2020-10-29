Театр с доставкой: В Петербурге стартует первый городской театральный квест для детей

В рамках квеста участники познакомятся с героями спектаклей и получат от них задания. Фото: предоставлено организаторами.

Юных петербуржцев и их родителей приглашают стать участниками проекта «Театральная доставка. БДФквест». Квест - новая форма безопасной театральной коммуникации – «гастроли без границ». Универсальный проект в тренде сегодняшнего времени, развивающий идею присутствия театра в любом месте, в любое время благодаря онлайн-сервису. Событие приурочено к проходящему в эти дни Международному Большому Детскому Фестивалю (МБДФ, - прим.ред.).

О ФЕСТИВАЛЕ

МБДФ – мультижанровый фестиваль, но традиционно театральное искусство составляет основную часть фестивальной афиши: в программе представлены профессиональные драматические и музыкальные театры, театры кукол, театры юного зрителя из России, стран СНГ и зарубежья. В этом году из 365 заявок экспертный совет отобрал 43 спектакля из 25 городов. Победителей фестиваля определит независимое детско-юношеское жюри – дети и подростки от 6 до 16 лет, участники детских актерских студий, музыканты, спортсмены, победители Всероссийских школьных олимпиад. Основная программа фестиваля в этом году проходит в онлайн-формате, однако некоторые события все же выбрались за его пределы.

Героями коротких видео-заданий стали актеры театров-номинантов Международного Большего Детского Фестиваля. Фото: предоставлено организаторами.

Один из таких проектов - «Театральная доставка. БДФквест».Это серия плакатов, размещенных в Петербурге, с закодированным видео-изображением, которое считывается гаджетом (смартфоном или планшетом) при помощи программы распознавания QR-кода. Участники квеста регистрируются на сайте (https://grandkidsfest.ru/quest) и начинают игру. В каждом видео герой одного из спектаклей рассказывает историю и дает задание. Героями коротких видео-заданий стали актеры театров-номинантов Международного Большего Детского Фестиваля. Более 20 актеров российских театров приехали в Петербург на съемки роликов для Квеста. Участникам городской игры Театральная доставка. БДФквест необходимо снять видео на заданную тему и выложить его в социальную сеть с хэштегом #БДФквест. Те, кто выполняют все задания - становятся претендентами на получение ценных призов.

Проект завершится 30 ноября. Фото: предоставлено организаторами.

- Мы живем в интересное время, когда не мы идем в театр, а театр идет к нам. Герои спектаклей-номинантов Фестиваля выходят за рамку театральной сцены и отправляются в путешествие по городу, - отмечает народный артист России, Художественный руководитель Международного Большого Детского Фестиваля Сергей Безруков. - Пожалуй, наш квест сегодня одна из немногих доступных и безопасных форм культурного досуга для детей, да еще и на свежем воздухе, да и в компании с современными технологиями, гаджетами. Нет сомнений, что это лучшая альтернатива онлайн, от которого все изрядно устали.

«Театральная доставка. БДФквест» пройдет с 1 по 30 ноября в Петербурге и еще восьми городах: Нягань, Чебоксары, Архангельск, Тюмень, Омск, Севастополь, Воронеж, Тверь. Для участников разного возраста предусмотрено три маршрута разной степени сложности. В Квесте сможет принять участие более 5000 участников.

В Петербурге участники квеста смогут найти задания в таких пространствах как «Севкабель Порт», «Никольские ряды», во дворе театрально-культурного комплекса «Новая сцена», а также в ТД «Пассаж» и в театрах (БТК, «Karlsson Xaus»). Для победителей квеста предусмотрены призы. Участие бесплатное.

НА ЗАМЕТКУ

Проект «Театральная доставка» разработан творческим сообществом Intervallo lucido (художники: Лилит Шеина, Андрей Ильяшенко, Ярослав Малышев). Международный Большой Детский фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.