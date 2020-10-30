Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 октября 2020: Число «ковид-диссидентов» в общественных местах и пополнение базы доноров с антителами

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 октября 2020 года. За минувший день в Северной столице врачи выявили COVID-19 еще у 758 горожан. Рост заболеваемости не утихает, но тотальных запретов в городе нет. Губернатор Александр Беглов объясняет это тем, что жители Северной столицы должны зарабатывать.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заболели 59 721 человек, умерли 3 765 (+34 за сутки), а выздоровели 37 672 (+424), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Число нарушителей мер безопасности по коронавирусу снижается с каждым днем в Северной столице. В этот раз протоколами за сутки наказали только 80 предприятий из потребительского сектора и 13 пассажиров общественного транспорта. Если горожанам грозят штрафы за отсутствие масок, то бизнесу – за отсутствие QR-кодов, дезинфекции и разметки для соцдистанции.

Город увеличил базу доноров плазмы с антителами до 500 человек. Кровь пригодится некоторым больным коронавирусом в тяжелом состоянии. Еще одна новость из сферы здравоохранения – НИИ акушерства и гинекологии имени Отта внезапно прекратил прием рожениц. По предварительной информации, ограничения в двух отделениях медучреждения связаны с коронавирусом.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там стали выявлять пациентов с повторным заражением коронавирусом. За все время пандемии в регионе заболели 11 179 человек (+138 за сутки), выздоровели 6 460 (+73 за сутки), умерли 116 (+0 за сутки).