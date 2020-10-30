Как работают медицинские лаборатории Петербурга в новых реалиях

Первые лаборатории KDL появились в стране в 2003 году, а сегодня офисы компании работают более чем в 40 городах России. Фото предоставлено сетью лабораторий KDL.

Осенью 2020 года и без того непростую эпидемиологическую ситуацию обострил COVID-19 - к ОРВИ и гриппу добавился коронавирус. Цифры по количеству зараженных рекордные - в середине октября они побили пиковые весенние показатели. Связано это в том числе с ростом числа проведенных тестов. Люди стараются выяснить причину недомогания, чтобы экстренно принять меры. С этим петербуржцам помогают частные медицинские центры, которым пришлось адаптироваться к новым реалиям. О том, как сейчас строится их работа, обеспечивается безопасность пациентов и за какими еще услугами обращаются горожане, рассказали представители сети лабораторий KDL.

ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

Первые лаборатории KDL появились в стране в 2003 году, а сегодня офисы компании работают более чем в сорока городах России, причем Петербург попал в их число недавно, в конце прошлого года. В декабре 2019 года в Северной столице открылись два медицинских офиса, а уже через полгода их количество выросло до девяти. Причина тому - потребность петербуржцев в качественной лабораторной диагностике. Своим пациентам KDL предлагает более двух тысяч видов услуг, среди которых как популярные исследования, так и уникальные экспертизы.

- В нашей лаборатории можно сдать все распространенные типы анализов, в том числе и на COVID-19, - рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. - Чтобы обезопасить клиентов, мы приняли все необходимые меры. Во-первых, мы не принимаем пациентов с признаками заболевания, а наш персонал регулярно обследуется на наличие вируса. Во-вторых, потоки пациентов, которые хотят сдать обычные анализы и тесты на коронавирус, разделены по времени, и между этими группами проводится серьезная дезинфекция помещений. Также услуга тестирования на COVID-19 оказывается на дому.

Для обеспечения высокой точности результатов в лабораториях KDL используется современное оборудование и расходные материалы ведущих мировых производителей. В своей работе компания внедряет лучшие международные практики, например, за качеством аналитического этапа крови (измерения тех или иных показателей) следит служба контроля лаборатории. Кроме того, KDL участвует в российской и международных программах внешней оценки качества исследований.

СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ КОМПЛЕКСНО

С началом эпидемии жалоб на другие заболевания меньше не стало, поэтому лаборатории продолжают оказывать все возможные услуги. Особое внимание заслуживают комплексные исследования. Они помогают выявить недуги на ранних стадиях. Например, «Я здоров 30+» включает показатели, которые нужно контролировать в возрасте старше 30 лет, а комплекс «Обследование печени, базовый» покажет, есть ли изменения в функции печеночных клеток.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем сдавать анализ на антитела и какую из тест-систем выбрать?

Ольга МАЛИНОВСКАЯ, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL:

- Анализ на антитела показывает пациентов, которые уже перенесли инфекцию. В этом случае оптимальный выбор - определить антитела класса IgG, традиционно являющиеся маркером иммунного ответа на прошедшую инфекцию или вакцинацию. Если пациент не знает, переносил ли он инфекцию и как давно, целесообразно смотреть разные классы антител - и поздние иммуноглобулины G, и ранние иммуноглобулины А и М, которые расскажут нам о недавнем заболевании.

Топ-5 самых популярных анализов лета - осени 2020 года в Петербурге (по информации KDL):

- общий анализ крови - тест, назначающийся в первую очередь при любом заболевании

- ТТГ (тиреотропный гормон) - маркер функции щитовидной железы

- витамин D

- витамин В12

- ферритин - маркер запаса железа в организме.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса офисов KDL в Санкт-Петербурге

- Лиговский проспект, 110.

- Гжатская улица, 22, корп. 3.

- Улица Коллонтай, 21, корп. 1, литера А.

- Ленинский проспект, 121, литера А.

- Улица Савушкина, 124, корп. 1, литера А.

- Московский проспект, 204, литера А.

- Малая Десятинная улица, 11, литера А.

- Коломяжский проспект, 26.

- Проспект Просвещения, 24.