Более половины жителей Петербурга и Ленобласти активно пользуются мобильным приложением Сбербанк Онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года аудитория активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн в Санкт-Петербурге выросла на 361 тысячу – до 3,55 млн человек. В Ленинградской области приложение используют почти 625 тысяч клиентов банка.

Одним из наиболее востребованных сервисов Сбербанк Онлайн остается «Автоплатеж». Этой услугой пользуется более 1 млн жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. На них приходится 2,4 млн разных автоплатежей. С помощью этого сервиса люди совершают свои регулярные платежи, в том числе по коммунальным услугам, сотовой связи, взносам по кредитам, штрафам ГИБДД и другие.

Растет и общая популярность расчетов через удаленные каналы банка. Так, например, по ЖКХ доля оплат через Сбербанк Онлайн, мобильное приложение банка и Автоплатеж составляет уже 70% в общем объеме платежей, проходящих в банке.

- Большинство жителей Петербурга и Ленобласти пользуются Сбербанк Онлайн. В нем доступно около 80% всех банковских операций, и возможности постоянно расширяются, - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. - Летом 2020 года сервис признан самым удобным мобильным банковским приложением для частных клиентов и самым доступным для людей с инвалидностью*. Осенью – лучшим приложением Рунета для финансов**. Мы гордимся такими достижениями. Сниженные комиссии, возможность выбрать удобный именно вам способ платежа или перевода, дополнительные сервисы экосистемы банка, вплоть до покупки недвижимости, скорость и удобство – это лишь часть аргументов в пользу Сбербанк Онлайн и ещё один повод рекомендовать Сбер друзьям и знакомым.

В 2020 году вышло большое обновление Сбербанк Онлайн. В приложении появились темная тема, расширенные настройки главного экрана, возможность устанавливать свои интересы для управления контентом, кабинет кибербезопасности с обучающими статьями и тестами, уникальный платежный инструмент SberPay и обновленный сервис «Плати QR».

* По версии USABILITYLAB - крупнейшей в России юзабилити-лаборатории.

** Премия «Рейтинг Рунета» - это всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений, который проводится уже 10-й год.