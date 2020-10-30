13 заведений-нарушителей нашли во время ночного рейда по Рубинштейна, Думской и другим улицам центра Санкт-Петербурга

Ночной рейд прошел по центру Петербурга. Фото: ККИ СПб

13 нарушителей норм работы в особых карантинных условиях выявил рейд, который провели сотрудники Роспотребнадзора, Комитета по контролю за имуществом (ККИ) и полицейские. Проверка прошла минувшей ночью на Рубинштейна, Думской и других улицах центра Санкт-Петербурга.

- Проверено более 100 объектов на улицах: Рубинштейна, Думская, Белинского, Маяковского, Некрасова, Восстания, Ломоносова, Жуковского. Выявлено 13 объектов с нарушениями, - сообщает пресс-служба ККИ.

По три протокола получили заведения на Рубинштейна и Ломоносова, два – на Восстания, а на других адресах, включая Литейный проспект – по одному.

В число нарушителей попали и известные в городе заведения. Фото: ККИ СПб

Отметим, что рейд прошел в ночное время, с 0:00 до 4:00 30 октября. При этом с 26 числа заведениям запрещено пускать посетителей после 23:00, можно работать только навынос. Также у баров и ресторанов проверялось наличие QR-кодов, разрешающих работать во время пандемии.

В список проштрафившихся вошло много известных в Петербурге заведений. При этом далеко не все их владельцы согласны с карантинными ограничениями и даже открыто заявляли, что не будут им подчиняться.

Нарушителей уже пообещали привлечь к ответственности. Штраф для юридических лиц может составить до полумиллиона рублей.