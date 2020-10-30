Причины смерти Александра Ведерникова, музыкального руководителя Михайловского театра Санкт-Петербурга: осложнения после коронавируса

Прославленный дирижер мог умереть от осложнений после коронавируса. Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

«Комсомольской правде» стали известны предварительные причины смерти Александра Ведерникова, музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра Санкт-Петербурга, который умер одной из московских больниц в ночь на 30 октября.

- По данным врачей, смерть пациента наступила от осложнений после коронавируса, - сообщает источник «КП-Петербург».

Напомним, что о смерти своего друга утром 30 октября в соцсетях сообщил секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно.

- Сегодня ночью ушел Саша Ведерников, - написал он на своей страничке в Фейсбуке.

Другие обстоятельства преждевременной кончины заслуженного деятеля искусств России, который умер в возрасте всего 56 лет, не называются.

В самом Михайловском театре, где с февраля 2019 года Александр Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером, ошарашены произошедшим.

- Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира — это невосполнимая утрата. И именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность короновируса, - заявил художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман.

Последним спектаклем, которым продирижировал маэстро, была «Сельская честь» на открытии оперного сезона.

- 10 ноября Михайловский театр посвятит спектакль памяти Александра Александровича Ведерникова. Царство небесное, - говорится в некрологе, размещенном на сайте театра.

Дата и время прощания, а также место похорон прославленного музыканта станут известны позднее.