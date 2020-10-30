Из зимы в лето: В какие теплые страны можно улететь из Санкт-Петербурга в ноябре 2020

Осенью из Петербурга можно улететь на пляжный отдых в жаркие страны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аэропорт Пулково по традиции перешел на зимнее расписание, а петербуржцы все еще могут найти в нем варианты для отпуска. В том числе, и в жарких странах. Авиасообщение, которое потихоньку стало открываться с другими государствами летом, все еще действует. Более того – в ноябре 2020 у горожан появятся новые варианты для путешествий. «Комсомолка» узнала, куда можно улететь в ноябре из Санкт-Петербурга на пляжный отдых.

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

По-прежнему для петербуржцев открыта Турция. В Стамбул из Пулково ежедневно есть и регулярные, и чартерные рейсы. Первые выполняет авиакомпания Turkish Airlines, вторые – Nordwind. Также каждый день из города на Неве можно улететь в курортную Анталью. И хотя температура воздуха там уже значительно ниже, чем была летом, но все же оказаться в +20 после петербургского октября будет очень приятно. А вот Египет как раз встречает бархатный сезон. Напомним, что в начале осени Россия возобновила сообщение со столицей страны – Каиром. Правда, рейсы туда доступны только из Москвы, так что петербуржцам добираться в Египет придется с пересадками.

Узнали, сколько стоит слетать в отпуск из Санкт-Петербурга. Фото: Екатерина Першина

Жаркий сезон сейчас и в Объединенных Арабских Эмиратах. Но в открывшуюся вместе с Египтом страну тоже так и нет прямых рейсов из Петербурга: лететь надо через Москву. Из столицы самолетов на курорт пока немного, поэтому и цены на прямые перелеты высокие. Так, путь «Аэрофлотом» из Петербурга в Дубай с пересадкой в Москве обойдется в ноябре в среднем от 30 тысяч рублей в одну сторону. Но поскольку расхватывают такие билеты как горячие пирожки, на некоторые даты можно увидеть баснословную сумму от 120 тысяч в одну сторону. Примерно такая же ситуация и с открывшимися ранее Мальдивами.

В Турцию самолеты из Пулково вылетают ежедневно. Фото: Александр ГЛУЗ

НОВЫЕ ТУРЫ

В самое ближайшее время петербуржцы смогут полететь еще одну жаркую страну – причем без всяких пересадок. Новым направлениями из Пулково станет Танзания. С ней Россия возобновила сообщение еще в августе, однако массово туристам отдохнуть там не удалось. Прямых рейсов не было: добираться до острова Занзибар нужно было чуть ли не несколько суток с пересадками по всему миру. Соответственно, денег это стоило очень больших.

Зато осенью все изменилось: уже в ноябре из Пулково на Занзибар будут летать чартеры. Сразу несколько туроператоров совместно с авиакомпаниями запускают программы из 7 городов России, в том числе и из Петербурга.

Не во все открытые страны есть прямые рейсы из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– 31 октября туроператоры Anex Tour и Intourist совместно с Azur Air запускают чартерные рейсы в Танзанию. А с 7 ноября в Занзибар начинает выполнять чартеры авиакомпания Royal Flight для туроператора Coral Travel, – рассказали в Пулково.

К слову, перелет длится порядка 10 часов. А средняя цена пакета на 9 дней начинается от 100 тысяч рублей на двоих с завтраками.

Еще одна курортная страна для россиян – Куба. С ней сообщение возобновится с ноября, однако летать самолеты будут пока только из Москвы два раза в неделю – в Кайо-Коко и Санта-Клара. Так, например, билет у авиакомпании Azur Air можно купить от 26 тысяч в одну сторону. Тем временем туроператоры уже активно рекламируют и пакеты на Кубу.

Из Пулково запустят чартеры в Танзанию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Стоит ли сейчас ехать на отдых за границу?

Владислав ЖЕМЧУГОВ, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям:

– Поездок именно в те страны, которые разрешены Роспотребнадзором, сильно бояться не стоит. Ситуацию во всех государствах отслеживают специалисты. И восстанавливается авиационное, железнодорожное сообщение именно с теми странами, от которых исходит минимальная эпидемическая опасность. Поэтому на ситуацию в России вряд ли это будет оказывать большое влияние. Кроме того, в каких-то государствах нужно делать обязательный анализ на коронавирус по прилету или до поездки.

Если в отпуске человек заболел, важно с самого первого дня принять противовоспалительные препараты. И в течение трех дней особенно следить за собой. За это время необходимо контактировать с врачом, сдать тест на коронавирус, а еще лучше – и на грипп, потому что это тоже тяжелое заболевание и оно не менее опасно, чем коронавирус.