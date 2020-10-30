Дом, как способ самовыражения: какие квартиры покупают петербуржцы и почему

Современному человеку, динамичному и независимому, нужен дом, который подчеркивает его сущность. Фото: Комяков Влад.

Тренд на индивидуальность

Еще лет 10-15 назад говорить об индивидуальности новостроек не было смысла: потребность в новом жилье была высокая, поэтому практически любой проект находил своего покупателя. Сегодня многое изменилось, причем кардинально. Когда мы говорим об индивидуальности и уникальности современных новостроек, то имеем в виду не только внешний облик

- Человеку свойственна индивидуальность, самовыражение. Еще на этапе проектирования мы продумываем каждую деталь, стараемся заранее заложить в проект востребованную инфраструктуру, чтобы каждый человек мог здесь реализовать максимум своих возможностей – будь то семейный покупатель, студент или пара в почтенном возрасте. Индивидуальным новый квартал становится тогда, когда каждый житель может найти в нем занятие по душе, - говорит генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев.

Для современного жителя мегаполиса квартира, дом, район - это не только место, куда он приезжает переночевать. Застройщики это давно поняли, поэтому и предлагают покупателям нечто большее, чем обычные квадратные метры.

- Люди выбирают не просто дом, квартиру, а образ жизни, который предлагает жилой проект, - говорит директор по маркетингу компании «Красная стрела» Марина Агеева. - Именно поэтому все большую популярность набирает малоэтажное жилье и в том числе в Пушкинском районе Петербурга. Оно вызывает у покупателей ассоциацию с европейскими пригородами: с одной стороны, хорошая экология, простор, добрососедские отношения, с другой - близость городской инфраструктуры.

Индивидуальные черты можно встретить в любом жилом комплексе, независимо от его масштаба. Но лишь при условии, что авторы хорошо поработали над проектом.

- Каждая компания хочет, чтобы ее детище ничем не уступало, а желательно превосходило продукт коллег-конкурентов. Поэтому в жилых комплексах и появляются особенности, которые делают дома неповторимыми, придают им необыкновенное и неотразимое обаяние, - добавляет начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.

Как рождается уникальность

Создавая концепцию, авторы проекта более широко смотрят на окружение будущего дома. Учитывают буквально все, начиная от физического соседства с разными объектами и заканчивая природными особенностями.

- Во многом концепция зависит от территории, которая приобретается для строительства. Например, наш проект «Горки Парк» расположен на высоком участке с холмистым рельефом и окружен сосновым лесом. Мы оттолкнулись от ландшафтных особенностей и построили дома переменной этажности - от 3 до 4 этажей, - говорит Марина Агеева. - Создавая образ другого нашего проекта - клубного дома «Артхаус», мы старались максимально деликатно интегрировать новый дом в архитектурную ткань старого города. Комплекс возводится в исторической части Петербурга, на Звенигородской улице рядом со строящейся сценой Малого драматического театра. Дом продолжает архитектурную тему северного модерна, заданную театром. Оба проекта разработаны академиком архитектуры Михаилом Мамошиным. Автор изначально через архитектуру заложил отсыл к петербургскому культурному регионализму».

Иногда именно местоположение диктует стиль и образ жилого комплекса.

- Наш жилой комплекс «Огни залива» расположен на берегу Финского залива, и мы в своем проекте постарались подчеркнуть эту уникальную особенность. Сюда приезжают жить те, кому важен здоровый образ жизни, близость природы, - говорит Светлана Денисова.

Выбор свободных участков под строительство жилья, да еще таких, на которых можно развернуться и создать уникальную концепцию проекта, в Петербурге не такой уж большой.

- Конечно, на выбор концепции проекта во многом влияет место, но зачастую можно провести апгрейд территории. И здесь важна роль архитектора-градостроителя, который представляет архитектурно-градостроительную концепцию квартала. К примеру, лейтмотив нашего малоэтажного квартала «Юттери» - финские мотивы. Это настоящий финский городок, в котором, благодаря малой этажности, особому подходу к благоустройству различных зон и лаконичной скандинавской архитектуре создается атмосфера спокойствия и гармонии, - говорит Денис Заседателев.

Новые подходы

Когда-то главным показателем статуса и достатка было количество квадратных метров. Сегодня ценится эргономика пространства, никто не хочет переплачивать за лишние метры, длинные коридоры.

- Последние несколько лет был тренд на снижение площади жилья. Но сейчас появляются другие тенденции: после того, как люди надолго остались в тесном помещении со своими близкими, они поняли, что им не хватает рационального и эргономичного замкнутого пространства. Заметно вырос интерес к лоджиям и открытым террасам, которые ранее считались излишеством, - говорит Марина Агеева.

С тем, что у покупателей появилось стремление к простору, соглашается Денис Заседателев: если раньше трехкомнатные квартиры продавались последними, то теперь их раскупают наравне с самыми ходовыми однушками.

К сожалению, позволить себе просторное жилье, могут далеко не все покупатели. Но и у них есть возможность приглашать в гости друзей, знакомых, устраивать праздники и вечеринки. В некоторых проектах застройщики предусматривают специальные помещения - комнаты хобби, общественные пространства, в которых жильцы могут встречаться, приглашать гостей, общаться.

- Современным людям не хватает общения и застройщики помогают жителям своих проектов выстроить добрососедские отношения. Ведь есть множество недорогих и простых способов сформировать особую атмосферу в доме. Для этого застройщик просто должен быть в диалоге с людьми. Мы поддерживаем отношения с нашими дольщиками и после покупки жилья - помогаем озеленять территорию, организовываем совместные мероприятия. Недавно провели фотовыставку, подарив жильцам их портреты, выполненные в ретро-стиле. На самом деле есть много простых и недорогих способов, которые дают людям понять, что их замечают. Тот же раздельный сбор мусора, например, - говорит Светлана Денисова.

Однако мало создать инфраструктуру, важно привлечь в нее людей.

- Роль застройщика в этом очень важна, поэтому ответственные компании участвуют в жизни построенных кварталов не только на этапе проектирования, но и в процессе эксплуатации, - добавляет Денис Заседателев.

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После того, как на рынке новостроек появились проекты с разными концепциями, застройщики сделали одно очень интересное наблюдение. Оказывается, определенные комплексы и кварталы привлекают определенных покупателей.

- Сообщество жильцов подбирается еще на этапе покупки квартиры, мы видим это на примере наших малоэтажных проектов, - говорит Марина Агеева. - Обитатели наших кварталов похожи по поведению, менталитету, они словно большая семья.

Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Для этого и разрабатываются концепции проектов.

- Застройщики проектируют дома, делают их особенными, придают черты индивидуальности. Если созданная концепция близка покупателю, он выберет именно ее, - уверен Денис Заседателев.