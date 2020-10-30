«Серебряная Лира» в Петербурге пройдет при поддержке «Авто Премиума». Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Одиннадцатый Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная Лира» пройдет в Санкт-Петербурге 30 октября – 6 ноября 2020 года в Большом и Малом залах Академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Вот уже одиннадцатый год подряд группа официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» обеспечивает трансфер участников этого музыкального события на автомобилях чешской марки. В этом году во время торжественного закрытия фестиваля для гостей будет организовано современное пространство, посвященное марке SKODA. Здесь разместится тематическая фотозона и «Почта Авто Премиума». Поклонники марки и все автолюбители смогут получить информацию по моделям и записаться на тестовую поездку в любой из дилерских центров группы.

В этом году все восемь концертов, в традициях нового времени, будут записаны на видео, и прозвучат на сайте Филармонического общества и на канале YouTube. Как и в прошлые годы, торжественное открытие и закрытие фестиваля пройдут в Большом зале Филармонии, остальные шесть концертов – в Малом зале им. М.И. Глинки.

Откроется фестиваль выступлением Молодежного камерного оркестра на базе симфонического оркестра Юрия Темирканова. Художественный руководитель и главный дирижер нового коллектива Ярослав Забояркин и выдающаяся пианистка Полина Осетинская порадуют гостей собственной интерпретацией сочинений Баха, Гайдна, Моцарта и Мендельсона.

Так полюбившийся петербуржцам жанр «кроссовер» на фестивале будет представлен концертом джаз-квартета под руководством известного вибрафониста Алексея Чижика, который, наряду с собственными сочинениями, подарит слушателям свою трактовку сочинений Вивальди, Моцарта, Чайковского и Бизе. Завершится фестиваль большим гала-концертом, посвященным инструментальному и вокальному творчеству Антонио Вивальди. Знаменитые инструментальные концерты Вивальди прозвучат в исполнении блистательного камерного оркестра «Дивертисмент» и его руководителя скрипача Ильи Иоффа, а также московской певицы Яны Иваниловой.

Группа «Авто Премиум» имеет честь представить ценителям прекрасного лучшие произведения чешской автомобильной марки, которая вот уже 125 лет радует автолюбителей своим творчеством.

Более подробная информация об автомобилях ŠKODA доступна на официальном сайте группы «Авто Премиум».

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